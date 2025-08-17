Hai loại cá vừa ngon vừa rẻ, nên có trong bữa ăn

Cá cơm và cá chép là hai loại cá rẻ tiền, dễ mua nhưng lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe như bảo vệ tim mạch, cải thiện thị lực, tốt cho phụ nữ mang thai.

Cá chép là lựa chọn tuyệt vời để tăng cường sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Cá là một trong những thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Đây cũng là thực phẩm tốt cho sức khỏe vì chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như protein và chất béo lành mạnh.

Trong các loại cá, cá cơm và cá chép vừa giàu dinh dưỡng, vừa rẻ tiền, dễ mua mà các gia đình nên ăn thường xuyên.

Cá cơm

Theo WebMD, cá cơm chứa nhiều vitamin và khoáng chất mang lại lợi ích to lớn cho sức khỏe.

- Bảo vệ tim mạch:

Cá cơm được biết đến nhiều nhất là nguồn axit béo omega-3, giúp tăng cường sức khỏe não bộ và tim mạch. Các nghiên cứu cho thấy chúng có thể giảm nồng độ triglyceride, làm chậm sự tích tụ mảng bám trong động mạch và giảm huyết áp. Chúng cũng làm giảm nguy cơ đột quỵ bằng cách giảm đông máu.

Các chuyên gia khuyến nghị nam giới nên bổ sung 1,6 gam axit béo omega-3 mỗi ngày, trong khi phụ nữ nên bổ sung 1,1 gam.

- Cải thiện thị lực:

Một khẩu phần (5 con cá cơm) chứa khoảng 0,2 gam EPA và 0,3 gam axit docosahexaenoic (DHA) - các chất có thể làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, căn bệnh gây biến dạng thị lực.

- Hỗ trợ sửa chữa mô và tế bào:

Lượng protein cao trong loại cá này giúp phục hồi mô, tạo khối lượng cơ và tăng cường quá trình trao đổi chất. Thực phẩm giàu protein cũng giúp thúc đẩy giảm cân, duy trì lượng đường trong máu, cũng như xây dựng xương, cơ, sụn và mô. Nhìn chung, chúng có thể thúc đẩy đáng kể khả năng tự chữa lành của cơ thể.

Cá cơm là loại cá rất bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Ảnh: Healthline.

Cá chép

Cá chép rất giàu khoáng chất và vitamin, đặc biệt là phốt pho và vitamin B12, những dưỡng chất cần thiết cho hoạt động bình thường của cơ thể, cũng như hàm lượng cao các axit béo có lợi, protein và chất chống oxy hóa. Thành phần dinh dưỡng độc đáo này khiến cá chép trở thành lựa chọn hàng đầu cho những người đang tìm kiếm một nguồn protein tốt hơn cho chế độ ăn uống, theo Organic Facts.

- Bảo vệ tim mạch:

Với hàm lượng axit béo omega-3 cao, cá chép có thể bảo vệ tim theo nhiều cách. Bằng cách cải thiện sự cân bằng giữa omega-3 và omega-6, cá chép giúp giảm sự tích tụ mảng bám và nguy cơ xơ vữa động mạch.

- Tăng cường miễn dịch:

Kẽm là khoáng chất thiết yếu trong chế độ ăn uống mà nhiều người thường bỏ qua, dẫn đến tình trạng thiếu hụt. Kẽm đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích hệ miễn dịch, và cá chép rất giàu kẽm, với hơn 10% lượng kẽm cần thiết hàng ngày chỉ trong một khẩu phần ăn.

- Ngăn ngừa bệnh mạn tính:

Nhiều loại vitamin và khoáng chất thiết yếu trong cá chép có nhiều chức năng, thậm chí còn đóng vai trò như chất chống oxy hóa ở một mức độ nào đó. Ví dụ, vitamin A là chất chống oxy hóa rất mạnh ở dạng beta-carotene, có thể loại bỏ các gốc tự do gây hại cho cơ thể. Các gốc tự do khiến các tế bào khỏe mạnh đột biến, dẫn đến các bệnh mạn tính. Các chất chống oxy hóa trong cá chép giúp giảm nguy cơ này.

- Sức khỏe thị lực:

Beta-carotene hoạt động như chất chống oxy hóa, có liên quan đến việc thúc đẩy sức khỏe thị lực và tăng cường võng mạc. Ăn cá chép giúp tăng cường thị lực, giảm stress oxy hóa, suy giảm thị lực và ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng.

- Tăng cường xương và răng:

Cá chép có hàm lượng phốt pho cao, rất cần thiết cho việc duy trì và phát triển mật độ khoáng chất của xương. Nó ngăn ngừa nguy cơ loãng xương, tổn thương hoặc suy yếu men răng.

- Cải thiện đường tiêu hóa:

Hệ tiêu hóa và viêm ruột có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe như bệnh Crohn và viêm loét đại tràng. Việc bổ sung cá chép vào chế độ ăn uống giúp giảm táo bón, đầy hơi, đau dạ dày và bệnh trĩ. Sự hiện diện của axit béo omega-3 giúp giảm nguy cơ mắc hội chứng viêm ruột.

- Tốt cho phụ nữ mang thai:

Nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao như protein, selen, axit béo omega-3, cá chép là nguồn thực phẩm hữu ích cho phụ nữ mang thai. Thịt cá chép còn chứa các enzyme protease A, B, và C, có lợi cho quá trình tiêu hóa và chuyển hóa dinh dưỡng ở bà bầu.