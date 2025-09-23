Hai mẹ con nguy kịch sau vụ nổ súng, cấp cứu tại Chợ Rẫy

Hai mẹ con ở Tây Ninh bị bắn thương tích nặng, được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Trong đó, một người chỉ bị xây xát, còn người kia liệt tứ chi, tiên lượng dè dặt.

Các bác sĩ thăm khám cho nạn nhân. Ảnh: BVCC.

Theo thông tin Bệnh viện Chợ Rẫy, hai nạn nhân trong vụ nổ súng tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh, được chuyển khẩn cấp đến bệnh viện vào chiều 22/9.

ThS.BS Dương Quang Minh, khoa Chấn thương sọ não, cho biết nữ bệnh nhân T.T.A. (40 tuổi, ngụ Tây Ninh) nhập viện lúc 12h31 cùng ngày. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, chỉ có vết thương đã được khâu vùng cung mày.

"Chúng tôi đã tiến hành chụp CT sọ não và cột sống cổ, kết quả đều trong giới hạn bình thường, không phát hiện máu tụ", bác sĩ Minh nói.

Hiện bệnh nhân chỉ bị sưng nề vùng cổ, mặt, được điều trị kháng sinh, truyền dịch, giảm đau và theo dõi sát. Nếu ổn định, vài ngày tới bệnh nhân có thể xuất viện.

Trong khi đó, bệnh nhân N.T.P. (63 tuổi, mẹ ruột của chị A.) nhập viện trong tình trạng nặng hơn. TS.BS Trần Minh Trí, Phó khoa Ngoại thần kinh, cho hay bệnh nhân được chuyển từ tuyến dưới lên, tỉnh táo nhưng liệt hoàn toàn tứ chi.

“Kết quả chụp CT scan cho thấy cột sống cổ C4 bị tổn thương hoàn toàn do vết thương xuyên cổ bởi đạn bắn. Mảnh đạn còn nằm ở vai phải, đường đi từ góc hàm trái xuyên qua thân sống xuống vai", bác sĩ Trí cho hay.

Tủy bị tổn thương nặng khiến bệnh nhân mất cảm giác từ vai trở xuống. Các bác sĩ đã bất động cột sống cổ, chống phù tủy, giảm đau và theo dõi sát, song tiên lượng của bệnh nhân rất dè dặt.

Bác sĩ Trí cho biết các ca chấn thương cột sống cổ thường gặp ở bệnh viện chủ yếu do tai nạn giao thông hoặc lao động. Trường hợp tổn thương nặng do đạn bắn rất hiếm.

Trước đó, khoảng 10h50 ngày 22/9, người dân ấp 3, xã Cần Giuộc, nghe tiếng súng phát ra từ một căn nhà. Khi đến kiểm tra, họ phát hiện bà P. và con gái A. bị thương, nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Công an xác định nghi phạm là Đậu Tuấn Anh (53 tuổi, quê Đồng Nai). Người này sống chung như vợ chồng với bà A. và gọi bà P. là mẹ nhiều năm qua. Sau khi gây án, Tuấn Anh nổ súng tự sát cách hiện trường không xa.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp công an địa phương khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ việc.