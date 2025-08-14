Hai mẹ con sống trong 4 căn hộ ngập rác ở Nhật Bản

Dù thu nhập khoảng 2.700 USD mỗi tháng, hai mẹ con bà Tanaka vẫn sống trong căn nhà ngập rác, sau cái chết của người cha khiến họ mất phương hướng.

Suốt nhiều năm qua, bà Nachiko Tanaka (83 tuổi) và con gái Akane (47 tuổi) sống trong căn hộ ngập rác ở Tokyo, dù mỗi tháng thu hơn 400.000 yen (khoảng 2.700 USD ) tiền cho thuê nhà.

Sau khi người cha qua đời, hai mẹ con mất phương hướng, không còn khả năng lo liệu cuộc sống. Câu chuyện của họ xuất hiện trong chương trình truyền hình Nhật Can I Come to Your House?, nơi ê-kíp phỏng vấn những người lỡ chuyến xe buýt cuối và được phép ghi hình bên trong nhà họ, theo South China Morning Post.

Bà Tanaka và con gái thất nghiệp nhưng sở hữu tòa nhà 7 căn hộ. Họ ở trong 4 căn, cho thuê 3 căn còn lại và vẫn hưởng lương hưu của người cha quá cố. Cả hai thường gọi đồ ăn mang về, tắm ở nhà tắm công cộng và giặt đồ ở tiệm gần nhà.

Bà Nachiko Tanaka, 83 tuổi, ngồi giữa đống đồ đạc lộn xộn trong căn hộ của mình.

Cửa ra vào chất đầy thùng hàng chưa mở. Phòng khách chật kín sách, lon và túi mua sắm. Bếp phủ đầy gia vị, bát đĩa, nồi cơm điện hỏng, nhiều thực phẩm chưa mở đã quá hạn. Cửa phòng ngủ chỉ hé được một chút vì bị đồ đạc chắn.

Ngồi trên đống đồ, bà Tanaka gạt bớt sang bên để nằm xuống. "Chúng tôi mua những thứ mình thích nhưng không dùng kịp, cứ thế chồng chất lên. Mỗi khi bắt tay dọn dẹp, lại nhanh chóng kiệt sức và bỏ cuộc", bà nói.

Bà Tanaka cho biết từng sinh ra trong gia đình kinh doanh giàu có, chồng làm trong ngành giáo dục. Akane nhớ lại: "Cha thường đưa cả nhà đi du lịch nước ngoài, ăn uống và mua sắm những thứ tốt nhất. Ông còn nấu ăn cho chúng tôi, việc nhà có người giúp việc lo. Nhà có cả chó nuôi, gia đình rất hạnh phúc".

Căn bếp trông giống như một bãi rác với những gói thức ăn hết hạn nằm rải rác xung quanh.

Sau khi cha mất, anh trai và chị gái rời đi, chỉ còn hai mẹ con sống cùng nhau. Nguyên nhân cái chết của người cha không được tiết lộ. Căn nhà dần biến thành bãi rác. Akane nói: "Không phải chúng tôi không muốn thay đổi, mà là không biết bắt đầu từ đâu".

Câu chuyện gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc. Một người bình luận: "Hóa ra không lo cơm áo, không vay mua nhà vẫn có thể sống tệ hại". Người khác nói: "Khi cuộc sống mất đi trọng tâm, nó dễ bị nuốt chửng bởi những chuyện vụn vặt".

Một bình luận nữa bày tỏ: "Mong họ tìm gặp bác sĩ tâm lý và thoát khỏi bóng tối này. Chắc chắn người cha sẽ không muốn thấy họ sống như vậy".