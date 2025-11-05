Hai môtô đối đầu lúc rạng sáng, 2 người tử vong

Cú va chạm vào lúc rạng sáng khiến 2 người tử vong trên đường đi cấp cứu, 2 người đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Sáng 5/11, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai khu vực 8 khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 4 người thương vong.

Trước đó, khoảng 3h30 cùng ngày, Công an xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai nhận được tin báo tại Km192+100 Quốc lộ 19B thuộc địa phận thôn 1, xã Bàu Cạn xảy ra vụ tai nạn giao thông nên tổ chức lực lượng đến hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định môtô BKS 81B2-424.87 do Rơ Châm Kiên (SN 2010, trú làng Đê, xã Bàu Cạn) điều khiển, chở theo Kpă Nhẫn (SN 2012, trú cùng làng) chạy theo hướng Đức Cơ-Pleiku xảy ra va chạm với môtô BKS 81B3-228.95, trên xe có Siu Thin (SN 2006, trú làng Bàng, xã Bàu Cạn) và Rơ Mah Thanh (SN 2008, trú cùng làng) chưa rõ người điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả: Rơ Châm Kiên và Rơ Mah Thanh tử vong trên đường đi cấp cứu; Kpă Nhẫn, Siu Thin bị thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Gia Lai và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Hai phương tiện hư hỏng nặng.

Hiện vụ việc được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.