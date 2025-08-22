Hai ngành quân đội lấy điểm chuẩn 30

Ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự và ngành Y khoa của Học viện Quân y lấy điểm chuẩn 30, áp dụng với sinh nữ.

Năm 2025, 17 học viện, trường sĩ quan tuyển sinh hơn 4.200 chỉ tiêu trình độ đại học quân sự. Ảnh: Duy Hiệu.

Chiều 22/8, 20 trường quân đội công bố điểm chuẩn đại học chính quy và cao đẳng.

Ở bậc đại học, mức điểm chuẩn dao động từ 16,85 đến 30 điểm. Hai ngành lấy điểm chuẩn tuyệt đối là Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự (áp dụng với thí sinh nữ); ngành Y khoa của Học viện Quân y (áp dụng với thí sinh nữ miền Bắc).

Điểm chuẩn hệ đại học như sau:

Điểm chuẩn hệ cao đẳng như sau:

Năm 2025, 17 học viện, trường sĩ quan tuyển sinh hơn 4.200 chỉ tiêu trình độ đại học quân sự, 4 trường sĩ quan, cao đẳng được giao tuyển sinh 150 chỉ tiêu hệ cao đẳng. Riêng trường Sĩ quan Không quân tuyển sinh cả trình độ đại học và cao đẳng.

Ba phương thức xét tuyển, gồm xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Quốc phòng; xét điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Ngoài hệ quân sự, 10 cơ sở sẽ đào tạo trình độ đại học hệ dân sự. Các trường tuyển sinh tương tự các đại học khác, học sinh được đăng ký dự tuyển trực tiếp vào các trường, không qua sơ tuyển.

Năm 2024, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT của các trường quân đội (hệ quân sự) dao động 20,6-28,55 điểm.