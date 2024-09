Hai người đàn ông nổi tiếng vì sống chung sau khi ly hôn vợ

Quen biết qua một chương trình truyền hình và đều đổ vỡ hôn nhân, Liu Yi và Zhang Shuo (Trung Quốc) quyết định dọn về sống chung.

Liu Yi và Zhang Shuo sống chung sau khi ly hôn vợ.

Liu Yi và Zhang Shuo, cách nhau 12 tuổi, gặp nhau vào năm 2023 trong chương trình truyền hình thực tế "See You Again" của Trung Quốc.

Chương trình mời đến 3 cặp đôi gặp khủng hoảng trong hôn nhân và đang trong quá trình ly dị. Sáu người sẽ cùng trải qua kỳ nghỉ kéo dài 18 ngày, trước khi đưa ra quyết định tiếp theo với cuộc hôn nhân. Tại kỳ nghỉ này, các cặp đôi cũng sẽ đánh giá lại mối quan hệ với nửa kia và đưa ra quyết định cuối cùng, theo South China Morning Post.

Trong suốt chương trình, Zhang để lại hình ảnh không tốt khi có nhiều hành động ích kỷ, phớt lờ các nhu cầu của vợ, Wang Shuishui, đặc biệt là khi cô không khỏe.

Ngược lại, Liu, người có vợ cũ là nhà tranh biện và nhà văn nổi tiếng Fu Shouer, lại nhận được nhiều sự đồng cảm hơn.

Sau chương trình, nhiều khán giả bất ngờ khi biết Zhang và Liu dọn về sống chung. Cả hai thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh trong cuộc sống thường ngày như cùng nấu ăn, đi nhà hàng hay trò chuyện tâm sự. Cả hai cũng phát trực tiếp trên mạng xã hội và trò chuyện với người theo dõi.

Liu và Zhang cùng vợ cũ trong chương trình.

Nhiều dân mạng Trung Quốc tỏ ra bất ngờ và thích thú trước quyết định của hai người đàn ông. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng Zhang và Liu đang "làm màu" và muốn nổi tiếng, kiếm tiền từ hình ảnh này.

Tại Trung Quốc, chương trình truyền hình thực tế "See You Again" mà Liu và Zhang tham gia là một trong các chương trình hiếm hoi về chủ đề ly hôn và từng tạo ra cơn sốt truyền thông tại xứ tỷ dân.

Các cặp tham gia đang trong tình trạng khác nhau: cân nhắc, đang hòa giải sau khi nộp đơn ly hôn và ly thân. Qua diễn biến tâm lý và hành động của họ, khán giả có thêm những góc nhìn mới về cuộc sống hôn nhân và tác động của đổ vỡ lên tâm lý người trong cuộc.

Sixth Tone nhận xét "See You Again" đã cung cấp những ví dụ tích cực, ủng hộ các đôi vợ chồng tại xứ tỷ dân bày tỏ cảm xúc, cùng nhau vượt qua khó khăn trong hôn nhân. Bên cạnh đó, họ cũng có động lực để sử dụng dịch vụ trị liệu gia đình chuyên nghiệp, thay vì tiếp tục chịu đựng nỗi buồn vì tư tưởng văn hóa cổ hủ.