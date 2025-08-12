Hai nhóm nhà giáo dự kiến hưởng phụ cấp 150% lương

Theo đề xuất tại dự thảo về chính sách tiền lương, từ năm 2026, hai nhóm nhà giáo sẽ được hưởng phụ cấp 150% lương.

Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Ảnh: Thế Bằng.

Bộ GD&ĐT đang triển khai xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo để đảm bảo có hiệu lực đồng bộ khi Luật Nhà giáo có hiệu lực (từ ngày 1/1/2026).

Theo nội dung dự thảo, dự kiến năm 2026, hai nhóm giáo viên được hưởng mức phụ cấp 150% mức lương hiện hưởng bao gồm:

- Giáo viên là người tốt nghiệp từ loại khá trở lên các ngành thuộc lĩnh vực trọng điểm, thiết yếu theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo chiến lược, đề án, kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nhóm này được hưởng phụ cấp 150% lương hiện hưởng từ ngày có quyết định tiếp nhận (trong suốt thời gian ngành đào tạo vẫn thuộc lĩnh vực trọng điểm, thiết yếu); được ưu tiên tham gia bồi dưỡng, đào tạo trong nước, quốc tế bằng ngân sách Nhà nước.

- Giáo viên là người dân tộc thiểu số thuộc danh mục các dân tộc thiểu số rất ít người, tình nguyện làm việc tại cơ sở giáo dục thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người đó.

Nhóm này được tuyển dụng theo hình thức tiếp nhận; được hưởng phụ cấp 150% lương hiện hưởng trong 5 năm kể từ ngày tiếp nhận. Sau 2 năm, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ, nhà giáo sẽ được nâng lương trước hạn.

Ngoài ra, họ được ưu tiên bồi dưỡng, đào tạo trong nước, quốc tế bằng ngân sách Nhà nước; căn cứ cống hiến để xét tặng huân/huy chương, danh hiệu thi đua, khen thưởng mà không áp dụng tỷ lệ xét.

Trước đó, ngày 16/6, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Nhà giáo 2025. Luật này quy định lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

Ngoài ra, theo quy định của luật, nhà giáo còn được hưởng thêm các khoản phụ cấp đặc thù, trách nhiệm, ưu đãi, trợ cấp vùng khó khăn, trợ cấp giáo dục hòa nhập, thâm niên, lưu động…, góp phần nâng cao thu nhập toàn diện.

Ngoài hai nhóm giáo viên trên, dự thảo cũng đề xuất mức phụ cấp 80% áp dụng đối với viên chức, người lao động làm công tác giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.

Mức phụ cấp 70% áp dụng đối với nhà giáo giảng dạy trong các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường THPT chuyên, trường dự bị đại học; trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật; các cơ sở giáo dục thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn...

Mức phụ cấp thấp nhất (25%) áp dụng đối với nhà giáo giảng dạy trong các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng và trường bồi dưỡng của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương và các trường chính trị của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.