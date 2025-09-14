Hai nhóm thanh niên hỗn chiến tại quán cà phê, một người tử vong

Mâu thuẫn xảy ra tại một quán cà phê ở Đắk Lắk đã biến thành cuộc hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên, làm một người bị đá vào đầu, tử vong.

Ngày 14/9, lãnh đạo UBND xã Tam Giang (Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên khiến một người thiệt mạng.

"Danh tính người tử vong chưa được xác định, hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, sau đó chúng tôi sẽ thông tin sau", đại diện UBND xã Tam Giang cho biết.

Hiện trường vụ hỗn chiến tại quán cà phê. Ảnh: Cắt từ clip.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip quay lại cảnh mâu thuẫn trong quán cà phê. Khoảng 21h30 ngày 13/9, hai nhóm thanh niên buông lời thách thức, kéo nhau ra ngoài đường, dùng mũ bảo hiểm lao vào đánh nhau.

Trong lúc hỗn chiến, một thanh niên bị đánh ngã xuống đất. Ngay sau đó, một người khác từ trong quán cà phê lao ra, tung cú đá thẳng vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Thanh niên có ý định đá thêm vào mặt nạn nhân, song khi thấy đối phương gục xuống thì dừng lại, tiếp tục lao vào hỗn chiến như không có gì xảy ra.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.