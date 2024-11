Hai nhóm thanh niên vác hung khí truy đuổi nhau trên đường

Công an tỉnh Thái Bình thông tin đã điều tra làm rõ 2 nhóm đối tượng mang hung khí truy đuổi nhau, gây mất an ninh trật tự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can gồm Đoàn Ngọc Thành (2004), Nguyễn Văn Nguyện (2000), Nguyễn Duy Toàn (2007), Phạm Văn Nhất (1993) đều trú tại xã Minh Quang; Phạm Đức Hoàng (2006) trú tại xã Tự Tân; Phạm Thành Đạt (2005) trú tại xã Song An; Nguyễn Duy Anh (2005) trú tại xã Tam Quang, huyện Vũ Thư về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định khoảng 21h50 ngày 31/10/2024 tại đoạn đường Hùng Vương (quốc lộ 10) chạy qua địa phận thị trấn Vũ Thư, do có mâu thuẫn với nhau từ trước, 2 nhóm thanh thiếu niên điều khiển môtô phóng nhanh, vượt ẩu đem theo hung khí như kiếm, tuýp sắt, phóng lợn… truy đuổi nhau.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Sự việc đã gây nguy hiểm cho bản thân các đối tượng và người tham gia giao thông, gây mất an ninh trật tự. Một nhóm khoảng 9 đối tượng do Đoàn Ngọc Thành (2004), trú tại thôn La Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư cầm đầu. Nhóm còn lại gồm 12 đối tượng do Phạm Thành Đạt (2005), trú tại thôn Kiều Thần, xã Song An, huyện Vũ Thư cầm đầu.

Công an huyện Vũ Thư đang điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.