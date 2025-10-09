Hai ôtô phủ bạt kín mít của gia đình Thái Nguyên trôi theo dòng lũ

Nghĩ rằng phủ bạt sẽ giúp xe an toàn trong mưa lũ, anh Tiến không ngờ chỉ sau vài giờ, 2 chiếc ôtô lại trôi mất, khiến cả gia đình hoảng hốt tìm kiếm.

Cảnh ôtô bọc bạt bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên Đoạn video ghi lại cảnh một chiếc ôtô được bọc bạt chống ngập nhưng bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên, thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

2 chiếc xe ôtô được đỗ tại ngõ Ắc quy Bắc Bộ trước khi bị lũ cuốn trôi. Ảnh: NVCC.

Ngày 7/10, khi lũ dâng cao ở nhiều khu vực tại tỉnh Thái Nguyên, gia đình anh Nguyễn Đình Tiến ở Túc Duyên (phường Phan Đình Phùng), đã bọc và phủ bạt chống nước cho 2 chiếc ôtô, một chiếc KIA Morning màu trắng và một chiếc Mitsubishi Attrage màu bạc.

"Chúng tôi chọn đỗ xe trong sân ở ngõ Ắc quy Bắc Bộ, vì chỗ đó cao hơn nhà, nghĩ rằng sẽ an toàn hơn khi nước lên", anh Tiến chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Tuy nhiên, gia đình anh không lường hết được diễn biến thời tiết phức tạp và đã không cố định xe, khiến 2 chiếc ôtô nổi lên khi nước dâng cao, rồi bị cuốn trôi khỏi sân.

Sáng 8/10, khi quay lại khu vực đỗ xe, anh Tiến phát hiện cả 2 chiếc ôtô đều đã bị nước lũ cuốn trôi. Ngay sau đó, chị Nguyệt Anh, vợ anh, đăng bài lên mạng xã hội nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm.

"Gia đình đã bọc phủ bạt xung quanh như trong ảnh, nhưng do nước dâng cao nên xe bị trôi đi đâu không rõ. Mong mọi người nếu thấy thì báo giúp", chị viết.

Chiếc xe được bọc kín bị trôi theo dòng nước được nghi là của anh Tiến được người dân quay lại.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận. Nhiều người bày tỏ hy vọng gia đình sớm tìm lại được xe.

Không lâu sau, một số tài khoản mạng xã hội còn chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh một chiếc ôtô trôi theo dòng nước, nghi là xe của anh Tiến.

Đến sáng 9/10, anh Tiến xác nhận đã tìm thấy 2 chiếc xe sau nhiều giờ tìm kiếm. "Nhờ cộng đồng mạng, có người đã thấy và gọi điện báo lại để gia đình đến nhận", anh nói.

Hoàn lưu sau bão số 11 đã gây ra đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ, dẫn đến trận lũ lịch sử ảnh hưởng nhiều khu vực.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến chiều tối 8/10, ít nhất 13 người đã chết và mất tích, 7 người bị thương và hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập sâu trong nước.

Trong đó, tỉnh Thái Nguyên là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 2 người bị thương và khoảng 200.000 ngôi nhà bị ngập.