Hai tân sinh viên bị lừa đảo dụ dỗ, được tìm thấy ở Tây Ninh

Hai tân sinh viên của Học viện Hàng không Việt Nam đã bị dụ dỗ và được phát hiện tại Tây Ninh, trong tình trạng mất liên lạc với gia đình.

Kẻ lừa đảo tiếp tục nhắm vào sinh viên. Ảnh: Shutter Stock.

Theo thông tin từ Học viện Hàng không Việt Nam, những ngày gần đây liên tiếp xuất hiện các chiêu trò giả mạo chương trình du học, việc làm và thực tập quốc tế nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của sinh viên.

Chỉ trong 3 ngày (17-20/9), liên tiếp hai tân sinh viên của học viện đã bị dụ dỗ và được phát hiện tại Tây Ninh, trong tình trạng mất liên lạc với gia đình. Nhờ sự phối hợp khẩn trương của gia đình, cơ quan chức năng và học viện, các sinh viên này đã được tìm thấy và đảm bảo an toàn.

Trước tình hình trên, Học viện Hàng không Việt Nam cảnh báo khẩn cấp đến toàn thể sinh viên, phụ huynh và cộng đồng xã hội, tuyệt đối không tin tưởng, tham gia các chương trình quốc tế không được xác thực.

Các sinh viên chỉ tiếp nhận thông tin qua website, fanpage chính thức và từ thầy cô cố vấn học tập của học viện.

Học viện Hàng không Việt Nam khẳng định luôn đặt an toàn sinh viên là ưu tiên hàng đầu. Nhà trường triển khai hệ thống cảnh báo sớm, kênh hỗ trợ trực tuyến và tăng cường phối hợp với phụ huynh để bảo vệ sinh viên.

Học viện cam kết tiếp tục đồng hành, trang bị cho sinh viên kỹ năng nhận diện, phòng tránh các rủi ro xã hội.

Thời gian qua, hàng loạt các trường đại học đã đồng loạt phát đi cảnh báo chiêu trò lừa đảo, dụ dỗ sinh viên. Không ít trường hợp đã bị sập bẫy, mất số tiền lớn.

Kịch bản lừa đảo thường là sử dụng văn bản giả danh tổ chức giáo dục, cơ quan nhà nước hoặc thiết lập các trang website, tài khoản mạng xã hội giả mạo để mời gọi sinh viên đăng ký tham gia.

Sau đó, kẻ lừa đảo yêu cầu người tham gia nộp hồ sơ và đóng các khoản phí nhằm đánh cắp thông tin, từ đó chiếm đoạt tiền hoặc dẫn dụ sinh viên vào tình huống nguy hiểm.

Thậm chí, Bộ GD&ĐT cũng bị giả mạo. Theo đó, Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT) nhận được thông tin có hiện tượng làm giả chữ ký, con dấu, thông tin giả về học bổng, tài trợ du học nhằm lừa đảo người học, gây ảnh hưởng đến uy tín của cục nói riêng và bộ nói chung.

Kẻ lừa đảo đã lấy danh nghiên của cục trưởng, phó cục trưởng, thậm chí làm giả con dấu của Bộ GD&ĐT để tạo ra những văn bản thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại nước ngoài.