Hai thanh thiếu niên sắp được phong thánh

Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati sắp được Giáo hội Công giáo nâng lên bậc hiển thánh trong thánh lễ trọng thể vào ngày 7/9.

Antonia Salzano, mẹ của Carlo Acutis - người đã qua đời vì bệnh bạch cầu vào năm 2006 ở tuổi 15 và sắp được phong thánh. Ảnh: Reuters.

Carlo Acutis, qua đời khi mới 15 tuổi, đã tự học lập trình để xây dựng các trang web truyền bá đức tin. Câu chuyện của cậu đã gây tiếng vang mạnh mẽ trong giới trẻ Công giáo, và giờ đây Acutis sẽ được nâng lên hàng hiển thánh, cùng bậc với Mẹ Teresa Calcutta và Thánh Francis thành Assisi, Reuters đưa tin.

Thánh lễ phong thánh vốn được ấn định vào tháng 4 nhưng bị hoãn lại sau khi Đức Giáo hoàng Francis qua đời. Đức Leo, được bầu hồi tháng 5 để kế vị, nay sẽ lần đầu tiên chủ sự một sự kiện trọng đại như thế.

Trong cùng buổi lễ, Đức Leo cũng sẽ phong thánh cho Chân phước Pier Giorgio Frassati, một thanh niên Italy nổi tiếng vì dấn thân phục vụ người nghèo, qua đời vì bệnh bại liệt vào thập niên 1920.

Mẹ của Acutis, bà Antonia Salzano, chia sẻ với Reuters hồi đầu năm rằng sức hút đặc biệt của con trai nơi giới trẻ Công giáo đến từ việc Carlo đã sống như bất kỳ thiếu niên nào trong những năm 2000.

“Carlo là một đứa trẻ bình thường như bao người khác. Con cũng chơi đùa, có bạn bè và đi học. Nhưng điểm phi thường là con đã mở rộng cánh cửa tâm hồn cho Chúa Jesus và đặt Ngài ở vị trí số một trong đời mình”.

“Carlo đã dùng khả năng đó để loan báo Tin Mừng”, bà nói thêm. “Con muốn giúp mọi người thêm lòng tin, hiểu rằng có sự sống đời sau, rằng chúng ta chỉ là những lữ khách trong thế gian này”.

Việc được tuyên thánh đồng nghĩa với việc Giáo hội xác tín người đó đã sống một đời thánh thiện và đang ở trên Thiên đàng cùng Thiên Chúa.

Một số vị thánh trẻ tuổi khác gồm có Thánh Therese thành Lisieux, qua đời năm 1897 lúc 24 tuổi, được biết đến với “Con đường nhỏ” của tình yêu thương; và Thánh Aloysius Gonzaga, qua đời năm 1591 khi mới 23 tuổi sau khi tận tâm chăm sóc các nạn nhân trong một trận dịch tại Rome.

Trong tiến trình phong thánh, di hài của Acutis đã được cung nghinh và an táng tại một nhà thờ ở thị trấn Assisi miền Trung Italy - quê hương của Thánh Francis - theo đúng nguyện ước cuối cùng của cậu.

Nơi an nghỉ của vị tân hiển thánh, với một mặt nạ sáp tạc theo dung mạo đặt trên di hài, mặc chiếc áo khoác thể thao, quần jeans và giày sneaker, đã trở thành điểm hành hương nổi tiếng, thu hút hàng nghìn tín hữu mỗi ngày.