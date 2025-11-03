Hai triệu chứng lạ giúp người đàn ông phát hiện mắc ung thư

Sau nhiều tuần mệt mỏi và ăn uống kém, người đàn ông đi khám mới biết khối ung thư dạ dày đã lan rộng, may mắn được phẫu thuật kịp thời.

Các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội), vừa phẫu thuật thành công cho ông N.T.N. (83 tuổi, Hưng Yên) mắc ung thư hang vị dạ dày. Đây là ca bệnh đặc biệt khó do người bệnh tuổi cao, có nhiều bệnh lý nền và khối u đã xâm lấn sâu.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đột ngột đau tức vùng thượng vị, chậm tiêu, gầy sút cân rõ rệt trong khoảng một tháng. Kết quả nội soi, sinh thiết và chụp cắt lớp vi tính cho thấy khối u ở hang vị dạ dày đã lan qua thành dạ dày, di căn đến một số hạch bạch huyết lân cận.

Ung thư hang vị dạ dày là bệnh lý ác tính nguy hiểm, song lại tiến triển âm thầm với các triệu chứng mơ hồ như đầy bụng, khó tiêu, chán ăn, đau âm ỉ vùng thượng vị hoặc sụt cân. Do đó, người bệnh thường chủ quan, chỉ đến bệnh viện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị phức tạp và nguy cơ biến chứng cao.

Trong trường hợp của ông N., khối u được phát hiện ở giai đoạn chưa di căn xa, vì vậy vẫn có thể tiến hành phẫu thuật triệt căn. Sau hội chẩn, các bác sĩ chỉ định cắt gần toàn bộ dạ dày, nạo vét hạch D2 và nối dạ dày - hỗng tràng kiểu Finsterer. Đây là phẫu thuật phức tạp, đòi hỏi ê-kíp giàu kinh nghiệm để vừa loại bỏ triệt để khối u vừa bảo đảm lưu thông tiêu hóa sau mổ.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, an toàn. Hai ngày sau mổ, bệnh nhân đã trung tiện được, ăn cháo loãng, uống sữa và tập vận động nhẹ. Đến ngày thứ 9, người bệnh ăn uống tốt, vết mổ liền, sức khỏe ổn định và được xuất viện. Sau phẫu thuật, cụ tiếp tục điều trị hóa chất bổ trợ đường uống theo phác đồ của bác sĩ ung bướu.

Các bác sĩ khuyến cáo người trung niên và cao tuổi nên khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần, đặc biệt nội soi dạ dày khi có các dấu hiệu bất thường như đau vùng thượng vị, chán ăn, sụt cân hoặc tiền sử viêm loét dạ dày mạn tính. Phát hiện sớm giúp điều trị hiệu quả, giảm chi phí và rút ngắn thời gian hồi phục.