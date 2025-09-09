Hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất là ai?

TS Đỗ Quang Lộc và TS Nguyễn Hà Thanh, cùng sinh năm 1992, là hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025.

Ngày 8/9, Hội đồng Giáo sư nhà nước công bố danh sách 933 ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

Hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất cả nước năm 2025 là TS Đỗ Quang Lộc và TS Nguyễn Hà Thanh, cùng sinh năm 1992.

TS Nguyễn Hà Thanh quê ở Thanh Hóa, hiện là nghiên cứu viên chính tại Phòng Hóa dược - Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đồng thời là giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trước đó, bà Thanh nhận bằng cử nhân Hóa học, chuyên ngành Hóa hữu cơ tại Đại học Khoa học Tự Nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Năm 2020, bà nhận bằng tiến sĩ Hóa học (chuyên ngành Hóa học phân tử và đại phân tử) tại Đại học Rennes 1 (Pháp).

Hướng nghiên cứu chính của bà Thanh gồm nghiên cứu tổng hợp các hợp chất peptidomimetic với tiềm năng làm chất ức chế tương tác protein-protein CD95/PLCy1; nghiên cứu tổng hợp các hợp chất dị vòng bằng phản ứng domino đa thành phần và đánh giá hoạt tính sinh học của chúng.

Đến nay, TS Thanh đã hoàn thành 5 đề tài cấp cơ sở/cấp Viện Hóa học và một đề tài cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Bà đã công bố 71 bài báo khoa học, trong đó 46 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín.

TS Đỗ Quang Lộc quê Lạng Sơn. Năm 2014, ông tốt nghiệp đại học ngành Vật lý (chuyên ngành Kỹ thuật điện tử hiện đại); đến năm 2019, ông được cấp bằng tiến sĩ ngành Vật lý (chuyên ngành Vật lý vô tuyến và điện tử) cùng tại Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đến năm 2017, ông chính thức trở thành giảng viên của trường. Tháng 3/2023, TS Lộc được bổ nhiệm làm Phó trưởng bộ môn Vật lý vô tuyến tại khoa Vật lý, Đại học Khoa học Tự nhiên.

Từ đầu năm 2025 đến nay, ông là giảng viên tại khoa Điện tử - Viễn thông, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của TS Lộc là nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống vi cơ điện tử MEMS và vi lưu tiên tiến ứng dụng trong y sinh; phát triển và tối ưu hóa mạch điện tử và hệ thống xử lý tín hiệu cho các thiết bị y sinh.

Tính đến hiện tại, TS Lộc đã công bố 78 bài báo khoa học, trong đó 36 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; được cấp 2 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích.

Trong bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn phó giáo sư, TS Đỗ Quang Lộc chia sẻ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành một giảng viên đại học và không ngừng nỗ lực thực hiện mục tiêu đó. Trong quá trình công tác, ông luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong vai trò của một giảng viên đại học.

Theo kế hoạch, từ ngày 29/8 đến ngày 26/9, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành tiếp tục xét duyệt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Từ ngày 20/10 đến ngày 31/10, Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ họp để xét duyệt và công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

