Pháp luật

Hai vợ chồng cùng bạn tổ chức 'tiệc ma túy' tại nhà

  • Thứ bảy, 1/11/2025 16:48 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - công an tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Giang (39 tuổi, ngụ xã Tân Nhuận Đông, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua tin tố giác của người dân, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp với công an xã Tân Nhuận Đông tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của hai vợ chồng Nguyễn Thị Giang và Hồ Thanh Hoàng tại ấp Tân Thanh, xã Tân Nhuận Đông thì phát hiện Nguyễn Trí Thức (30 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Hương (27 tuổi, cùng ngụ phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý trong phòng ngủ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 4 đoạn ống hút, 2 bịch nylon chứa ma túy đá và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Qua làm việc, hai đối tượng khai nhận đã cùng với hai vợ chồng Nguyễn Thị Giang và Hồ Thanh Hoàng tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Tiến hành test nhanh, cả 4 đối tượng đều dương tính với ma túy. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

