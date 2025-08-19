Hai YouTuber suýt mất mạng vì 'ôtô điên' lao vào giữa trường quay

Tại nhà hàng ở thành phố Houston (bang Texas, Mỹ), khi 2 YouTuber đang quay chương trình ẩm thực, chiếc SUV bất ngờ lao xuyên cửa kính, biến bữa ăn thành cơn ác mộng.

Chiếc xe lao thẳng vào cửa kính khi 2 Youtuber đang ghi hình. Ảnh: @ninaunrated/Instagram.

NinaUnrated và Patrick Blackwood đang quay video trải nghiệm món ăn, trước mặt là nhiều đĩa thức ăn tại nhà hàng Cuvee Culinary Creations. Khi Patrick vừa cắn một miếng burger, chiếc xe bất ngờ đâm sầm vào cửa kính, theo News.com.au.

Cú va chạm mạnh khiến kính vỡ tung, cửa kính gãy nát, cả bàn ăn bị hất văng. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Patrick đã nhanh tay đẩy Nina ra ngoài để tránh nguy hiểm, còn bản thân chịu phần va đập mạnh hơn.

Cả hai được nhìn thấy hoảng loạn tìm cách thoát thân, nhân viên nhà hàng cũng sững sờ trước cảnh tượng này.

Sau đó, Nina và Patrick chia sẻ hình ảnh cơ thể đầy máu và vết thương khi ở trong xe cứu thương và bệnh viện. Nina viết trên mạng xã hội: "Tôi biết ơn vì vẫn còn sống sau khi một chiếc SUV lao xuyên qua bức tường kính, mọi thứ vỡ nát khi Patrick và tôi đang ghi hình. Nó đâm thẳng vào chúng tôi, tôi ngồi bên trái, anh ấy bên phải. Tôi vừa cắn một chiếc bánh cá hồi thì tai nạn xảy ra. Chúng tôi đã sống sót".

Cô nói thêm: "Trải nghiệm này khiến tôi nhận ra ai mới thực sự quan trọng trong đời. Cuộc sống quá ngắn để giận hờn hay thù ghét. Hãy buông bỏ, tha thứ, sống cho hiện tại và trân trọng những người bên cạnh bởi bữa ăn này đã có thể là bữa cuối cùng của chúng tôi".

Về phía nhà hàng Cuvee Culinary Creations, nơi được quảng bá là "nhà hàng brunch số một Houston", đã gọi đây là một “cuối tuần điên rồ” và trấn an khách: “Chúng tôi rất mừng vì mọi người đều an toàn. Không gì có thể ngăn chúng tôi tiếp tục phục vụ món ăn và dịch vụ tốt nhất cho cộng đồng”.

Trên mạng xã hội, nhiều người gửi lời chúc cặp đôi nhanh bình phục. "Tôi mong hai bạn ổn. Tôi chắc sẽ bị sang chấn tâm lý nếu ở đó. Thật không thể tin nổi điện thoại còn quay nguyên cảnh này", một người bình luận. Người khác viết: "Thật kỳ diệu, như thể có thiên thần hộ mệnh vậy!".

Tuy nhiên, cũng có không ít người tỏ ra hoài nghi, cho rằng vụ việc có thể dàn dựng để thu hút sự chú ý. Dù vậy, một nhân chứng khẳng định: "Chuyện này có thật. Tôi có mặt ở đó khi chiếc xe đâm vào nhà hàng. Thật kinh hoàng!".