Halloween nên đi Đà Lạt

Đây là gợi ý từ Booking.com, nền tảng du lịch số, về những điểm đến có không khí Halloween sôi động nhất châu Á.

Đà Lạt là điểm đến quen thuộc với du khách phía Nam nhờ khí hậu mát mẻ, không khí trong lành, dịu dàng và trữ tình. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo khảo sát của Booking.com, 51% du khách Việt mong muốn được trải nghiệm văn hóa khác biệt và 49% muốn có nhiều hoạt động đa dạng hơn với chuyến đi tiếp theo trong dịp lễ Halloween.

Nền tảng này giới thiệu các điểm đến mang không khí Halloween sôi động khắp châu Á, giúp du khách trải nghiệm mùa lễ hội theo cách riêng và đáng nhớ.

Crazy House có diện tích 2.000 m2 với nhiều tòa nhà khác nhau, mỗi tòa lại có những hình thù kì quái và độc đáo. Ảnh: Crazy House Đà Lạt.

Đà Lạt, Việt Nam

Tháng 10 được xem là thời điểm dễ chịu nhất trong năm tại Đà Lạt, khi sương mờ bao phủ và không khí se lạnh lan tỏa khắp thành phố, tạo nên khung cảnh yên bình, tĩnh lặng.

Vào mùa Halloween, thành phố cao nguyên này trở thành điểm đến đặc biệt phù hợp, không chỉ nhờ vẻ huyền ảo vốn có mà còn bởi những câu chuyện dân gian về các địa điểm gắn liền với yếu tố tâm linh.

Một trong những nơi thường được nhắc đến là căn biệt thự Pháp cổ trên đèo Prenn, từng là dinh thự của một viên tướng người Pháp. Sau thời gian dài bị bỏ hoang, công trình đã được trùng tu và mở cửa đón khách tham quan ban ngày. Dù chỉ hoạt động vào buổi sáng và buổi chiều, biệt thự vẫn giữ nét tĩnh lặng, hơi u tịch với những dãy hành lang dài và bàn thờ phật dọc lối đi, thu hút du khách muốn tìm hiểu các giai thoại xung quanh.

Một điểm đến khác mang không khí huyền bí là "Crazy House" (Nhà khách Hằng Nga). Đây là công trình kiến trúc độc đáo với cầu thang xoắn ốc và hành lang uốn lượn, mang đến cảm giác như bước vào một thế giới siêu thực.

Du khách hóa trang thành các nhân vật hư cấu, "đại náo" khu Lan Kwai Fong. Ảnh: Discovery Hong Kong.

Hong Kong, Trung Quốc

Tại Hong Kong, Halloween được tổ chức như một lễ hội đường phố quy mô lớn, với ánh đèn neon rực rỡ, trang phục hóa trang sáng tạo và sự hòa quyện giữa văn hóa Đông - Tây, khiến thành phố trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Từ ngày 13/9 đến 31/10, sự kiện "Disney Halloween Time" trở lại tại Disneyland Hong Kong, mang đến các buổi diễu hành đặc sắc cùng cơ hội gặp gỡ những nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Disney. Trong khi đó, khu Lan Kwai Fong trở thành trung tâm của các bữa tiệc hóa trang sôi động, với âm nhạc, khiêu vũ và các màn biểu diễn đường phố.

Tại các khu mua sắm như Mong Kok và Tsim Sha Tsui, không khí lễ hội được đẩy lên cao với những "nhà ma" được dựng riêng cho mùa Halloween, cùng loạt hoạt động theo chủ đề và chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Với những du khách muốn tận hưởng không khí lễ hội theo cách nhẹ nhàng hơn, chuyến tham quan Big Bus Tour vòng quanh thành phố vào buổi tối là lựa chọn phù hợp để cảm nhận sắc màu Halloween khắp các con phố Hong Kong.

Night Safari Singapore - vườn thú đêm đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Aswesawit.

Singapore

Với du khách Việt muốn tận hưởng không khí Halloween mà không cần đi quá xa, Singapore là lựa chọn phù hợp khi chỉ cách Việt Nam vài giờ bay. Dù không gắn liền với các truyền thuyết kinh dị cổ xưa, quốc đảo này vẫn trở thành một trong những điểm đến sôi động nhất châu Á mỗi dịp tháng 10.

Tâm điểm của mùa lễ hội là sự kiện Halloween Horror Nights tại Universal Studios Singapore, kéo dài đến đầu tháng 11. Chương trình thu hút đông đảo du khách với các ngôi nhà ma theo chủ đề, không gian được dàn dựng công phu và những "khu hù dọa" (scare zones) mang đến trải nghiệm nhập vai kịch tính.

Nếu muốn tìm kiếm cảm giác hồi hộp theo cách khác, du khách có thể ghé Night Safari, vườn thú bán hoang dã về đêm đầu tiên trên thế giới, để hòa mình vào không gian thiên nhiên huyền bí.

Khu Clarke Quay dọc bờ sông lại biến thành đại tiệc hóa trang ngoài trời với các cuộc diễu hành, ẩm thực theo chủ đề và những màn trình diễn đường phố. Trên đảo Sentosa, không khí lễ hội tiếp tục lan tỏa với những bữa tiệc Halloween đầy sắc màu bên bờ biển.

Du khách hóa trang người sói tại lễ hội Nights of Fright. Ảnh: Klook.

Kuala Lumpur, Malaysia

Nights of Fright tại Sunway Lagoon là một trong những lễ hội Halloween quy mô lớn nhất ở Kuala Lumpur, nơi âm thanh, ánh sáng và các màn trình diễn trực tiếp sôi động tạo nên bầu không khí rùng rợn đặc trưng.

Những ai yêu thích cảm giác mạnh có thể thử thách bản thân trong không gian được dàn dựng công phu như phim điện ảnh, với các tình huống hù dọa bất ngờ và hiệu ứng thị giác sống động.

Với 63% du khách Việt cho biết họ đi du lịch để có thêm thời gian bên gia đình, LEGOLAND’s Brick-or-Treat Monster Party là lựa chọn phù hợp cho mùa Halloween năm nay. Toàn bộ công viên được biến thành thế giới quái vật vui nhộn, nơi trẻ em và người lớn có thể cùng tham gia các hoạt động sáng tạo, trò chơi và chương trình biểu diễn theo chủ đề.

Cách trung tâm Kuala Lumpur không xa, Genting Highlands lại mang đến một trải nghiệm khác biệt với lễ hội "Haunted Highlands".

Trong không khí se lạnh và làn sương mù đặc trưng, du khách có thể dạo bước qua những con hẻm treo đèn lồng và hành lang u tối, nơi các truyền thuyết ma quỷ dân gian Malaysia được tái hiện sống động, tạo nên cảm giác vừa bí ẩn vừa lôi cuốn.

Người dân hóa trang máu me trong sự kiện Halloween ở Kawasaki, phía Nam Tokyo, năm 2017. Ảnh: Reuters.

Tokyo, Nhật Bản

Tại Nhật Bản, Halloween mang đậm tính trình diễn và sáng tạo hơn là yếu tố kinh dị. Suốt tháng 10, hàng nghìn người dân và du khách đổ ra đường trong những bộ trang phục hóa trang đa dạng, từ nhân vật anime đến biểu tượng kinh dị cổ điển, biến các khu phố như Shibuya và Harajuku thành lễ hội hóa trang khổng lồ.

Tại Tokyo Disneyland và DisneySea, mùa lễ hội được đánh dấu bằng các cuộc diễu hành sôi động và những màn biểu diễn của các nhân vật Disney trong trang phục Halloween, thu hút đông đảo du khách.

Trong khi đó, Sanrio Puroland mang đến phiên bản Halloween "ngọt ngào" hơn, với các tiết mục theo chủ đề Hello Kitty, bánh kẹo và nhiều hoạt động vui chơi dành cho cả gia đình.

Với những ai muốn tìm kiếm không gian yên tĩnh hơn, công viên Moomin Valley ở ngoại ô Tokyo là lựa chọn lý tưởng. Du khách có thể dạo quanh hồ, khám phá ngôi nhà Moomin và tận hưởng khung cảnh thơ mộng, mang đậm chất cổ tích.