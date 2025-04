Hàn Hằng và Huyme khoe ảnh cưới

Bộ đôi sắp cưới để lại dòng chú thích hóm hỉnh, khẳng định tình yêu dành cho nhau: “Married? Not yet. In love? Always” (tạm dịch: “Cưới chưa? Chưa. Có yêu không? Luôn luôn”). Đáng chú ý, Huyme và Hàn Hằng thay 4 bộ trang phục cưới, thể hiện sự đầu tư cho dịp trọng đại trong cuộc đời. Toàn bộ hình cưới được thực hiện ở không gian trong nhà, sử dụng tông màu trắng - đen thanh lịch, sang trọng và cổ điển chủ đạo.