Hàn Quốc chi tiền tiêm vaccine HPV cho cả nam sinh

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc áp dụng chính sách này dành cho nam sinh và dự kiến chi hàng chục triệu USD để triển khai.

Nam sinh Hàn Quốc sẽ được tiêm vaccine HPV. Ảnh: Seoul Shinmun.

Tờ Seoul Shinmun đưa tin chính phủ Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch mở rộng chương trình tiêm phòng cúm mùa miễn phí cho thanh thiếu niên đến 18 tuổi, thay vì chỉ giới hạn ở nhóm dưới 13 tuổi như hiện nay. Đồng thời, quốc gia này cũng lần đầu triển khai tiêm vaccine HPV cho nam sinh.

Hiện nay, chính sách của Hàn Quốc chỉ hỗ trợ cho nữ sinh từ 12-17 tuổi và phụ nữ có thu nhập thấp trong độ tuổi 18-26. Tuy nhiên, HPV có thể gây ung thư hậu môn, ung thư đầu cổ ở nam giới và lây truyền qua đường tình dục. Nhiều chuyên gia y tế đã từng nhấn mạnh vấn đề này trong thời gian dài.

Đáng chú ý, trong số các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), chỉ còn Hàn Quốc, Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giới hạn tiêm vắc xin HPV cho nữ giới. Chính sách mới được kỳ vọng sẽ vừa đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, vừa góp phần thu hẹp khoảng cách giới trong y tế.

Trước đó, tháng 8/2024, Ủy ban Phúc lợi Quốc hội từng thông qua đề xuất tăng ngân sách thêm 27,8 tỷ won (khoảng 20 triệu USD ) để mở rộng tiêm HPV cho nam sinh, nhưng kế hoạch này không được thông qua tại phiên họp toàn thể.

Trong báo cáo trình Ủy ban Y tế và Phúc lợi Quốc hội ngày 18/8 vừa qua, thông tin thêm về công tác tiêm vaccine, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết từ năm 2026, tất cả học sinh trong độ tuổi đi học, bao gồm nhóm 14-18 tuổi, sẽ được tiêm phòng cúm miễn phí.

Hàn Quốc hiện có khoảng 2,36 triệu thanh thiếu niên từ 14-18 tuổi. Với chi phí tiêm trung bình 30.000 won (khoảng 22 USD ) mỗi người, tổng ngân sách bổ sung ước tính khoảng 70,6 tỷ won (hơn 50 triệu USD ).

Giới chuyên môn tại Hàn Quốc nhận định việc mở rộng tiêm chủng là cần thiết do thanh thiếu niên trong độ tuổi đi học bởi các em được xem là trung tâm lây lan cúm.

Trong đợt cao điểm từ 29/12/2024 đến 4/1/2025, số ca nghi cúm trên 1.000 bệnh nhân ngoại trú ở nhóm 13-18 tuổi là 177,4 ca, cao hơn nhóm 7-12 tuổi (161,6 ca). Tuy nhiên, nhóm mắc cúm cao hơn lại không nằm trong diện tiêm miễn phí.

Giáo sư Lee Jae-gap tại Bệnh viện Đại học Hallym Sacred Heart cho rằng trước đây, cúm thường bùng phát vào kỳ nghỉ, nhưng gần đây xu hướng lan rộng từ tháng 11, ngay trong thời gian năm học. Việc đảm bảo miễn dịch cộng đồng cho nhóm đối tượng này là rất cần thiết.