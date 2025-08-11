Hàn Quốc cử giáo viên đến Việt Nam dạy Tiếng Hàn

Hàn Quốc cử giáo viên đến Việt Nam nhằm thúc đẩy giáo dục tiếng Hàn tại các trường phổ thông. Việt Nam sẽ hỗ trợ công tác nhập cảnh và lưu trú cho những giáo viên được phái cử.

Hàn Quốc cử giáo viên đến Việt Nam dạy học tại các trường áp dụng tiếng Hàn như một môn học thông thường. Ảnh: Phương Lâm.

Bộ GD&ĐT vừa ký thỏa thuận bổ sung bản ghi nhớ hợp tác cùng Bộ Giáo dục Hàn Quốc nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Hàn Quốc. Thỏa thuận này nhằm thúc đẩy và tăng cường giáo dục tiếng Hàn trong các trường phổ thông tại Việt Nam trên cơ sở hợp tác chung của các bên.

Theo đó, để nâng cao chất lượng giáo dục tiếng Hàn tại Việt Nam như một phần của chương trình giảng dạy chính thức của nhà trường, phía Hàn Quốc sẽ cử giáo viên dạy Tiếng Hàn tới các trường phổ thông đã sử dụng tiếng Hàn để hỗ trợ công tác giảng dạy.

Trong khả năng cho phép, Việt Nam sẽ tích cực hỗ trợ các vấn đề thiết yếu liên quan việc nhập cảnh và lưu trú cho các giáo viên Tiếng Hàn được phái cử, bao gồm cấp thị thực và miễn giấy phép lao động.

Số lượng giáo viên Tiếng Hàn được phái cử đến Việt Nam sẽ được quyết định hàng năm thông qua bàn bạc giữa các bên.

Thỏa thuận bổ sung giữa Việt Nam và Hàn Quốc cũng nhấn mạnh rằng phía Hàn Quốc sẽ khuyến khích hỗ trợ các lớp học Tiếng Hàn tại trường phổ thông ở Việt Nam đã áp dụng Tiếng Hàn như một môn học thông thường, bao gồm các lớp học ngoài giờ.

Ngược lại, phía Việt Nam sẽ hỗ trợ các trường đã áp dụng tiếng Hàn để đảm bảo việc giáo dục Tiếng Hàn được thực hiện suôn sẻ, trên cơ sở nhu cầu của học sinh, năng lực của các trường và quy định của chính quyền địa phương.

Trong năm học 2024-2025 vừa qua, Bộ GD&ĐT đã hỗ trợ thủ tục tiếp nhận 9 giáo viên tình nguyện dạy Tiếng Hàn tại một số trường phổ thông tại Hà Nội, Bắc Giang và Hải Phòng.

Phía Hàn Quốc cũng đã hỗ trợ hoàn thiện xây dựng tài liệu, sách giáo khoa lớp 3 và lớp 4 (đối với ngoại ngữ 1) và tài liệu từ lớp 6 đến lớp 10 (ngoại ngữ 2).

Theo đề nghị của Văn phòng Giáo dục Hàn Quốc, Bộ GD&ĐT đang gửi công văn đến một số sở để tìm hiểu nhu cầu giáo viên Tiếng Hàn nhằm gửi giáo viên đến Việt Nam làm tình nguyện viên trong năm học 2025-2026.

Về công tác dạy tiếng Hàn ở bậc đại học, Việt Nam hiện có khoảng gần 50 trường đại học có triển khai dạy tiếng Hàn. Các trường đại học có khoa đào tạo tiếng Hàn đang thu hút được nhiều sinh viên đăng ký dự tuyển và triển khai có hiệu quả các hoạt động trao đổi, giao lưu với các cơ sở giáo dục Hàn Quốc.

Số lượng học sinh, sinh viên du học tại Hàn Quốc cũng khá cao. Theo thông tin từ phía Hàn Quốc, số lượng du học sinh Việt Nam hiện nay là khoảng 43.000 người, chủ yếu đi học tiếng Hàn và đăng ký ở trình độ đại học.

Hàng năm, Việt Nam cũng có khoảng 21.000 ứng viên thi chứng chỉ TOPIK. Hàn Quốc đã cấp hàng trăm học bổng đại học và sau đại học cho công dân Việt Nam đi học (bao gồm học bổng cấp Chính phủ và cấp trường).