Hàn Quốc 'khai tử' kỳ thi 7 tuổi

Kỳ thi 7 tuổi - khái niệm phổ biến ở các cơ sở giáo dục tư nhân - vừa đây đã bị kêu gọi xử lý mạnh tay vì lo ngại quyền hợp pháp của trẻ em bị ảnh hưởng.

Hàng loạt trung tâm dạy thêm ở Seoul dạy trước chương trình tiểu học cho trẻ mẫu giáo. Ảnh: SCMP.

Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc vừa kêu gọi Bộ Giáo dục nước này vào cuộc chấn chỉnh các hình thức giáo dục tư thục sớm cực đoan, trong đó có những kỳ thi đầu vào dành cho học sinh mẫu giáo do các học viện tư tổ chức, theo Korea Herald.

Động thái này của ủy ban xuất phát từ một kiến nghị của 826 cá nhân, kêu gọi chính phủ mạnh tay xử lý tình trạng được gọi là “kỳ thi cho trẻ 7 tuổi”. Đây là một thuật ngữ phổ biến ở Hàn Quốc để chỉ các bài kiểm tra do các học viện tư nhân tổ chức nhằm đánh giá năng lực tiếng Anh, toán hay lập trình của trẻ mẫu giáo trước khi nhập học.

Trong tuyên bố ngày 25/8, ủy ban cho rằng các kỳ thi này có thể vi phạm quyền của trẻ em về sức khỏe, phát triển, nghỉ ngơi và vui chơi. Quyền này vốn được Hiến pháp và Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em bảo đảm từ hơn 30 năm trước.

Dù bác kiến nghị trên với lý do thủ tục bởi các học viện tư nằm ngoài phạm vi thẩm quyền điều tra, ủy ban vẫn thừa nhận những lo ngại chính đáng về nhân quyền và đã gửi ý kiến chính sách tới Bộ Giáo dục.

Ủy ban đồng thời nhấn mạnh rằng các hình thức giáo dục sớm chạy theo cạnh tranh đã khiến trẻ nhỏ mất đi cơ hội trải nghiệm đúng lứa tuổi như vui chơi, tự thể hiện và nghỉ ngơi. Cơ quan này đề xuất thực hiện khảo sát toàn quốc về giáo dục tư thục mầm non, công bố kết quả, đồng thời siết chặt quản lý các chương trình dựa trên kiểm tra và dạy ngoại ngữ cho trẻ.

Một báo cáo năm 2024 của nghị sĩ Kang Kyung-sook và tổ chức “Thế giới không lo lắng về giáo dục tư” cũng cho thấy hơn 74% trường mẫu giáo tại các quận Gangnam, Seocho và Songpa (Seoul) - những khu vực nổi tiếng với sự cạnh tranh giáo dục khốc liệt - đã triển khai chương trình dạy tiếng Anh hoàn toàn cho trẻ.

Đáng chú ý, 10 trường mẫu giáo trong số này được xác nhận đã giảng dạy hết chương trình tiểu học cho trẻ mẫu giáo, trong khi chỉ duy nhất một cơ sở từ chối việc dạy sớm để áp dụng phương pháp giáo dục dựa trên vui chơi.

"Những kiểu giáo dục này đã khiến trẻ em mất đi quyền lợi cơ bản", ủy ban nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi xây dựng các biện pháp bảo vệ mang tính hệ thống để mọi trẻ em có thể lớn lên và học tập trong môi trường phù hợp với sự phát triển.