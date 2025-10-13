Hàn Quốc rúng động sau vụ công dân bị tra tấn đến chết ở Campuchia

Chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy thành lập bộ phận cảnh sát phối hợp với lực lượng địa phương Campuchia do các vụ bắt cóc, tra tấn và lừa đảo gia tăng đột biến nhắm vào công dân nước này.

Theo The Korea Times, cái chết gần đây của một nam sinh đại học Hàn Quốc sau khi đến Campuchia tham dự một hội chợ việc làm giả mạo đã dấy lên lo ngại về làn sóng gia tăng các vụ bắt cóc, giam giữ trái phép và giết người liên quan đến công dân Hàn Quốc tại quốc gia Đông Nam Á này.

Các nhà chức trách cho biết những đường dây tội phạm xuyên quốc gia từng hoạt động khắp khu vực Tam Giác Vàng - vùng biên giới nối liền Lào, Myanmar và Thái Lan - đã chuyển đến Campuchia. Tại đây, chúng điều hành các đường dây lừa đảo qua điện thoại, lừa tình và cờ bạc bất hợp pháp quy mô lớn.

Các mạng lưới này ngày càng nhắm đến người Hàn Quốc, sử dụng lời mời làm việc giả mạo để dụ dỗ nạn nhân, sau đó ép họ tham gia vào hoạt động phi pháp.

Tổng thống Lee Jae Myung đã chỉ đạo toàn bộ chính phủ vào cuộc. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng mở rộng cảnh báo đi lại với một số khu vực ở Campuchia. Trong khi đó, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cho biết sẽ trực tiếp đàm phán với phía Campuchia để thành lập đơn vị “Korean Desk” - bộ phận cảnh sát Hàn Quốc phối hợp với lực lượng địa phương nhằm xử lý các vụ việc liên quan đến công dân Hàn.

Số vụ lừa đảo việc làm và giam giữ tăng vọt

Theo dữ liệu từ nghị sĩ Park Chan Dae thuộc Đảng Dân chủ Hàn Quốc, số vụ lừa đảo việc làm và giam giữ trái phép liên quan đến người Hàn Quốc tại Campuchia đã tăng vọt, từ 1 vụ năm 2022 lên 220 vụ năm 2024, và tính đến tháng 8 năm nay đã có 330 vụ được báo cáo.

Trong vụ việc chấn động gần đây, một sinh viên đại học Hàn Quốc, được xác định là A, bị dụ dỗ bằng lời mời tham dự hội chợ việc làm. Sau đó, A được phát hiện đã chết trong một khu phức hợp tội phạm “Wench”.

Ba nghi phạm trong vụ án công dân A người Hàn Quốc bị bắt cóc và tra tấn đến chết. Ảnh: Yonhap.

Một nạn nhân khác được giải cứu tại cùng địa điểm kể lại rằng A “bị đánh đập đến mức không thể đi lại hay thở nổi và chết trên đường đến bệnh viện”.

Đầu tháng này, hai nạn nhân khác, được xác định là C và D, đã được giải cứu khỏi một khách sạn ở Sihanoukville sau khi bị một băng nhóm tội phạm địa phương giam giữ.

Trước đó, nhóm tội phạm chào mời C và D bằng công việc về công nghệ thông tin với mức lương 8-15 triệu won (5.800- 10.900 USD ) mỗi tháng, nhưng khi đến nơi, hai nạn nhân bị ép tham gia các đường dây lừa đảo qua điện thoại.

Khi từ chối, họ bị đánh bằng ống kim loại, tra tấn bằng điện và bị dội nước để tỉnh lại mỗi khi ngất đi.

Một trong hai nạn nhân từng cố gắng gửi tin cầu cứu qua Telegram, nhưng nhóm tội phạm đã phát hiện và nhanh chóng lẩn trốn khỏi sự truy bắt của cảnh sát địa phương. Nhóm tội phạt còn đe doạ sẽ “chôn sống” hoặc “thiêu sống” C và D. May mắn, cảnh sát Campuchia kịp thời đột kích khách sạn và giải cứu 2 nạn nhân sau 160 ngày bị giam giữ.

Lý do Campuchia trở thành căn cứ tội phạm mới

Các chuyên gia cho rằng Campuchia nổi lên như một trung tâm tội phạm vì năm 2023, Chính phủ Hàn Quốc liệt Tam Giác Vàng vào danh sách cấm đi lại. Sau chiến dịch trấn áp này, nhiều nhóm tội phạm đã chuyển địa bàn sang các thành phố của Campuchia như Phnom Penh, Sihanoukville và Kampot, lập các khu phức hợp ở những nơi hẻo lánh như núi Bokor.

Các băng nhóm tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, nhắm mục tiêu vào nạn nhân đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Mạng lưới của chúng được phân tán, rải rác khắp các thành phố, khiến giới chức khó có thể xác định khu vực cụ thể để áp dụng “lệnh cấm đi lại”.

Ngay cả khi cảnh sát địa phương nhận được tin báo về vị trí của nạn nhân, việc điều tra thường gặp nhiều khó khăn do các băng nhóm thường xuyên thay đổi địa điểm, hoặc vì nghi ngờ có sự thông đồng giữa một số sĩ quan địa phương với bọn tội phạm.

Sau cái chết của một sinh viên Hàn Quốc ở Campuchia vào tháng 8, nỗi sợ hãi đang leo thang trong xã hội Hàn Quốc về các vụ lừa đảo việc làm ở nước ngoài. Ảnh minh họa: Kamren B Photography/Flickr.

Một số người Hàn Quốc từng được giải cứu thậm chí còn quay lại Campuchia để tái gia nhập các tổ chức phi pháp. Trong đó, có một nam thanh niên ngoài 20 tuổi, được đưa về nước hồi tháng 2, đã bị bắt vào tháng 8 sau khi quay lại Campuchia để làm việc trong một khu phức hợp khác.

“Nhiều người quay lại vì muốn kiếm tiền, trong khi một số khác ngần ngại tố cáo tội phạm vì sợ bị trừng phạt”, một quan chức chính phủ cho biết.

Trước tình hình này, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc sẽ tổ chức các cuộc đàm phán song phương với giới chức Campuchia trong Hội nghị Cảnh sát trưởng quốc tế tại Seoul, diễn ra từ ngày 20 đến 23/10. Hai bên dự kiến ký thỏa thuận cử sĩ quan Hàn Quốc sang làm việc và thành lập “Korean Desk” tại Campuchia.

Các điều tra viên và chuyên gia pháp y Hàn Quốc cũng đang chuẩn bị sang Campuchia trong tháng này để tiến hành khám nghiệm tử thi và phối hợp đưa thi thể sinh viên bị sát hại về nước. Cục trưởng Cơ quan Điều tra Quốc gia dự kiến trực tiếp đến Campuchia để đẩy nhanh quá trình này.

Ngoài ra, giới chức Hàn Quốc còn phối hợp với Interpol và ASEANAPOL để thành lập lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia phục vụ công tác điều tra tội phạm xuyên biên giới.

Giáo sư Lee Yoon Ho, Khoa Hành chính Cảnh sát, Đại học Dongguk, nhận định Hàn Quốc cần có cách tiếp cận dài hạn hơn: “Giống như Liên minh châu Âu đã thành lập Europol thông qua hợp tác đa phương, Hàn Quốc cũng cần xây dựng một cơ chế phối hợp quốc tế mạnh mẽ để đảm bảo sự hợp tác bền vững trong điều tra tội phạm xuyên quốc gia”.