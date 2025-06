Hanbin (Tempest) - hình mẫu dám đam mê dám thực hiện của Gen Z

Hanbin (tên thật: Ngô Ngọc Hưng), quê tại Yên Bái, được biết đến là idol Kpop người Việt đầu tiên. Anh là anh cả của nhóm nhạc nam K-pop Tempest, từng là trưởng nhóm cover C.A.C nổi tiếng tại Việt Nam.

Năm 2020, Hanbin trở thành tâm điểm chú ý khi tham gia chương trình sống còn I-Land (tuyển chọn thực tập sinh nam để debut trong nhóm nhạc mới) do CJ ENM và BigHit (HYBE) hợp tác sản xuất.

Sự xuất hiện của Hanbin đã thổi bùng niềm tự hào, tiếp lửa cho ước mơ idol Kpop từng tưởng như xa vời với giới trẻ Việt. Là một trong những thí sinh nổi bật nhất, từng đạt vị trí thứ 4 toàn cầu ở tập 10 với hơn 1,4 triệu lượt bình chọn,tài khoản Twitter (bây giờ là ứng dụng X) của nam idol đã thu về hơn 150.000 lượt theo dõi chỉ sau 24 giờ.

Hai chữ “từ bỏ” chưa bao giờ nằm trong từ điển của chàng trai quê Yên Bái. Hanbin tiếp tục chứng minh chỉ cần hết mình, ước mơ sẽ thành hiện thực. Năm 2022, anh gia nhập Yuehua Entertainment và chính thức ra mắt cùng Tempest - đánh dấu cột mốc lần đầu tiên một chàng trai người Việt ra mắt tại K-pop.

Tại Gala WeChoice Awards 2023, Hanbin được vinh danh tại hạng mục “Rising Artist” (tạm dịch: Nghệ sĩ truyền cảm hứng). Tháng 6/2024, nhóm nhạc Tempest có concert đầu tiên tại TP.HCM và thu hút gần 4.000 khán giả, như một lời hồi đáp ngọt ngào từ quê nhà cho hành trình không bỏ cuộc của Ngô Ngọc Hưng.

Dù hoạt động tại Hàn Quốc - nơi ngành giải trí luôn sôi động và đầy cạnh tranh, Hanbin vẫn luôn giữ trong mình tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Trong các buổi phỏng vấn, livestream hay giao lưu, anh thường tự hào nhắc đến quê hương Việt Nam như một phần không thể thiếu trong hành trình nghệ thuật.

Vào những dịp lễ quan trọng như 2/9, 30/4 hay Tết Nguyên đán, Hanbin đều gửi lời chúc mừng, chụp ảnh với quốc kỳ hoặc áo dài. Những hành động giản dị nhưng đầy tình cảm ấy không chỉ khiến cộng đồng fan Việt thêm tự hào, mà còn để lại ấn tượng đẹp trong mắt fan quốc tế về một nghệ sĩ tinh tế, biết trân trọng cội nguồn.

Hanbin luôn theo dõi từng hoạt động của cộng đồng fan tại quê nhà, từ các dự án chào mừng anh về Việt Nam vào mùa hè 2025 đến các hoạt động thiện nguyện. Không ít lần Hanbin âm thầm “thả tim” các bài đăng của fan, hay chia sẻ lại các hoạt động do iE Việt thực hiện, như một cách lặng lẽ nhưng đầy yêu thương để nói lời cảm ơn.

Fan yêu mến Hanbin không vì danh xưng "idol Việt tại K-pop", mà vì anh thật sự xứng đáng với ánh đèn sân khấu nhờ vào nỗ lực, thái độ chuyên nghiệp và hành trình không bỏ cuộc, “dám đam mê dám thực hiện”.

Tại đại nhạc hội K-Star Spark in Vietnam 2025 - Presented by VPBank diễn ra vào ngày 21/6 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Hanbin không chỉ trình diễn cùng sân khấu với các tiền bối tên tuổi mà còn đảm nhiệm trọng trách quan trọng. Anh chàng sẽ là MC chính thức dẫn dắt chương trình trước 40.000 khán giả tại quê nhà, là một cột mốc tự hào của Hanbin và người hâm mộ.

K-Star Spark in Vietnam 2025 - Presented by VPBank là lễ hội âm nhạc được mong đợi nhất mùa hè 2025, đánh dấu nhiều khoảnh khắc lịch sử của làn sóng Hallyu tại Việt Nam, với sự góp mặt của ông hoàng Kpop G-Dragon cùng nhiều tên tuổi nổi bật như CL, DPR IAN, Tempest và tripleS.

Sự kiện do VPBank đồng hành ban tổ chức Ravolution Asia hứa hẹn mang đến những sân khấu trình diễn đỉnh cao, hệ thống âm thanh, ánh sáng đẳng cấp quốc tế. Chương trình không chỉ là nơi thỏa mãn đam mê nghệ thuật, mà còn trở thành một phần thanh xuân không thể quên của người hâm mộ, nơi kết nối những tâm hồn đồng điệu, đánh thức ký ức về những tháng năm mong đợi sự xuất hiện của thần tượng tại Việt Nam.

K-Star Spark in Vietnam 2025 - Presented by VPBank sẽ diễn ra vào ngày 21/6 tại sân vận động Mỹ Đình, với sự góp mặt của G-Dragon, CL, DPR IAN, Tempest, tripleS và một nam nghệ sĩ Việt Nam bí mật. Khán giả có thể đổi vòng tay sự kiện vào ngày 20 và 21/6 (10h-20h), không cần CCCD hay xác minh chính chủ. Tuy nhiên, trong ngày check-in vào sự kiện 21/6, khán giả nhất định phải mang theo CCCD gắn chip để “điểm danh” qua cổng an ninh.

Nhà tài trợ chính VPBank mang đến loạt quyền lợi hấp dẫn: Phát miễn phí lightstick, quạt cho tất cả khán giả; tặng quà "auth" khi người hâm mộ tham gia trò chơi tại gian hàng. Bên cạnh đó, khách hàng nhận đặc quyền giảm đến 200.000 đồng khi mua merchandise G-Dragon bằng thẻ VPBank Visa, cùng lối check-in ưu tiên riêng cho khách hàng VPBank. Đặc biệt, lần đầu tiên trong một concert tại Việt Nam, fan sẽ được tặng ảnh miễn phí do đội ngũ nhiếp ảnh VPBank chụp tại sự kiện, với công nghệ tìm kiếm nhận diện bằng khuôn mặt.