Hàng chục cá heo 'nhảy múa' trên vịnh Cam Ranh

Không chỉ một, hàng chục con cá heo xuất hiện ngoài khơi Cam Ranh (Khánh Hòa) vào ngày 17/8 khiến người dân, du khách thích thú.

Đàn cá heo tung tăng tại biển Cam Ranh chiều ngày 17/8. Video: NVCC.

Khoảng 17h ngày 17/8, khi đang điều khiển thuyền ngoài khơi vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa), anh Nguyễn Minh Huy bắt gặp hàng chục cá thể cá heo đang di chuyển thành đàn.

Anh cùng một số ngư dân trên thuyền tỏ ra thích thú, liên tục hò hét vì vui sướng khi nhìn thấy đàn cá. Sau đó, đoạn video được lan truyền trên nhiều hội, nhóm tại Khánh Hòa.

Đây không phải lần đầu tiên xứ trầm hương ghi nhân sự xuất hiện của loài động vật có vú này. Vào khoảng năm 2020, 2022, địa phương từng nhiều lần chứng kiến cá heo tung tăng tại khu vực gần bờ.

Trước đó, trong giai đoạn tháng 7, loài động vật có vú khác là cá voi săn mồi bryde cũng đến thể hiện "vũ điệu săn mồi" đặc trưng tại biển Gia Lai chẳng hạn khu Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông), Vũng Bồi (xã An Lương), xã Đề Gi, Hòn Sẹo, Hòn Cỏ, Hòn Khô Lớn (phường Quy Nhơn Đông), Mũi Gành (phường Hoài Nhơn Đông), từ năm 2022 đến nay.

Sự có mặt của con vật tạo ra làn sóng "săn" ảnh trong cộng đồng nhiếp ảnh gia tại Việt Nam.

Việc các cá thể trên liên tục trở lại một số vùng biển nước ta là dấu hiệu tích cực về hệ sinh thái môi trường đại dương. Tuy nhiên, động thái liên tục xâm phạm, canh me "săn" ảnh tự phát được xem là hành vi ảnh hưởng đến điều kiện sống và tập tính săn mồi của con vật.

Ngày 9/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệp hội Du lịch; UBND các xã, phường ven biển tăng cường bảo vệ cá voi Bryde.

