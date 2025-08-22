Hàng chục con giun ngoe nguẩy trong ruột người phụ nữ

Người phụ nữ 63 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Kết quả nội soi trong lòng đại tràng của bà có vô số giun đang ngoe nguẩy.

Hình ảnh vô số giun ký sinh trong đại tràng người bệnh. Ảnh: BVCC.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) tiếp nhận người bệnh nữ (63 tuổi, trú tại phường Hoàng Quế) trong tình trạng đau bụng dữ dội, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài phân lỏng.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp cận lâm sàng, các bác sĩ chỉ định nội soi dạ dày và đại tràng. Kết quả cho thấy trong lòng đại tràng bệnh nhân có rất nhiều giun ký sinh. Một số đoạn ruột bị tổn thương, niêm mạc xung huyết và chảy máu. Đây là tình trạng nhiễm giun đường ruột nặng, có nguy cơ gây mất máu kéo dài và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu không được xử trí kịp thời.

Người bệnh nhanh chóng được chỉ định dùng thuốc tẩy giun, kết hợp điều trị nội khoa để cầm máu, bổ sung dịch và điện giải. Sau quá trình điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, các triệu chứng đau bụng và rối loạn tiêu hóa giảm rõ rệt.

Theo các bác sĩ, nhiễm giun đường ruột vẫn còn khá phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt ở những vùng người dân còn duy trì thói quen ăn gỏi cá, rau sống, uống nước chưa đun sôi hoặc vệ sinh cá nhân chưa đảm bảo.

Giun ký sinh lâu ngày trong đường ruột không chỉ gây rối loạn tiêu hóa mà còn có thể dẫn đến thiếu máu, suy dinh dưỡng, chậm phát triển thể chất, nhất là ở trẻ em. Trong trường hợp nặng, bệnh nhân có thể đối mặt với nguy cơ tắc ruột, thủng ruột hoặc viêm nhiễm nặng.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thuốc trị giun đường ruột có tác dụng tẩy sạch hoặc làm giảm đáng kể số lượng giun ra khỏi ruột. Thông thường, người lớn và trẻ em từ 2 tuổi trở lên nên tẩy giun hàng năm với khoảng cách 6 tháng/lần.

Với trường hợp trẻ nhỏ dưới 2 tuổi, nếu phát hiện hoặc nghi ngờ nhiễm giun, gia đình cần đưa trẻ đi khám và làm xét nghiệm tầm soát. Khi xác định bị nhiễm giun, trẻ sẽ được điều trị theo sự hướng dẫn của bác sĩ.

Ngoài ra, các bậc phụ huynh còn có thể căn cứ vào các dấu hiệu cảnh báo trẻ có bị nhiễm giun sán không để tẩy giun cho trẻ:

- Ăn uống kém, hoặc vẫn ăn tốt nhưng không tăng cân.

- Hay đau bụng vặt.

- Đặc biệt, trẻ có nhiều giun đũa thường bị đau khi đói.

- Nôn trớ, buồn nôn lúc buổi sáng ngủ dậy.

- Thiếu máu, da dẻ xanh xao.

- Ngủ kém, hay trằn trọc. Kém tập trung chú ý.

- Nếu bị nhiễm giun kim, bé có thêm biểu hiện ngứa và viêm đỏ vùng hậu môn

Việc chủ động bảo vệ sức khỏe và thăm khám khi có dấu hiệu bất thường sẽ giúp phát hiện sớm, điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.