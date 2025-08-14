Hàng chục nạn nhân bị chiếm đoạt 6 tỷ đồng vì đặt phòng qua mạng

Từ đầu tháng 7 đến nay, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội tiếp nhận 20 đơn trình báo với tổng số tiền chiếm đoạt trên 6 tỷ liên quan đến lừa đảo đặt phòng qua mạng.

Ngay từ Tết Nguyên đán đến trước cao điểm du lịch hè, CATP Hà Nội đã thường xuyên cảnh báo tình trạng lừa đảo khi đặt phòng du lịch trên mạng dịp hè. Tuy nhiên, vẫn có nhiều nạn nhân tiếp tục sập bẫy thủ đoạn này. Điển hình trong hơn 1 tháng qua, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP đã tiếp nhận 20 đơn trình báo của các nạn nhân với tổng số tiền chiếm đoạt trên 6 tỷ đồng .

Thủ đoạn của các đối tượng là lập các website, trang Facebook có giao diện tượng tự trang chính thức của các resort, khách sạn, các công ty du lịch. Sau đó, đối tượng thuê chạy quảng cáo trên các trang mạng xã hội với hàng chục nghìn lượt theo dõi, đăng bài bán phòng, chương trình du lịch với giá hấp dẫn kèm theo các bình luận "ảo" để tạo uy tín, tiếp cận người dùng.

Cảnh giác với những bẫy lừa đảo du lịch.

Sau khi có người đặt và thanh toán tiền đặt cọc, các đối tượng đưa lý do như: thông báo ghi nhầm nội dung chuyển khoản; bị treo tiền trên hệ thống... yêu cầu bị hại chuyển tiền lại nhiều lần theo hướng dẫn để đặt phòng, lấy vé, lấy lại số tiền đã chuyển nhầm.

Đặc biệt, thời gian gần đây, đối tượng còn yêu cầu bị hại tải app "giả mạo" để "định danh xác minh chính chủ ví điện tử", làm thủ tục rút tiền và yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển tiền thêm để làm lệnh rút. Sau khi chuyển tiền, đối tượng chặn toàn bộ liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển.

​​​​​​​Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội một lần nữa khuyến cáo người dân, để phòng tránh thủ đoạn lừa đảo này, cần kiểm tra kỹ thông tin fanpage, cảnh giác với những quảng cáo đặt phòng với mức giá quá rẻ so với thị trường, thực hiện so sánh mức giá trên các nền tảng khác nhau để đảm bảo tính hợp lý, chỉ nên đặt phòng qua các nền tảng uy tín.

Đặc biệt, người dân không làm theo các yêu cầu, hướng dẫn chuyển tiền cho các đối tượng vì những lý do như sai cú pháp nhắn tin, bị treo tiền trên hệ thống...; tuyệt đối không tải xuống các ứng dụng lạ hay ấn vào các đường link không xác định từ bên thứ ba.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần trực tiếp đến các cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo hoặc gửi đơn, thư theo đường bưu chính để giải quyết vụ việc theo quy định.

Thường xuyên chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè và cộng đồng để nâng cao nhận thức và phòng tránh các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.