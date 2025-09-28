Hàng chục nghìn người dự khánh thành Quảng trường Thời Đại ở Ninh Bình

Tối 27/9, tỉnh Ninh Bình và Tập đoàn Sun Group khánh thành các công trình quan trọng mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030).

Hai dự án, công trình được khánh thành và gắn biển tối 27/9 gồm: Dự án đầu tư xây dựng nút giao giữa đường Nguyễn Văn Linh với Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam, công trình Trục lễ hội và Quảng trường Thời Đại.

Trước đó vào chiều 27/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ cắt băng khánh thành và gắn biển công trình xây dựng nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại phường Hà Nam.

Ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quang Ngọc - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - cho biết thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam đã tập trung quy hoạch và huy động nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng, liên vùng. Đồng thời, địa phương thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển đô thị hiện đại, tạo cơ sở cho phát triển kinh tế - xã hội.

Nút giao Phú Thứ và nút giao giữa đường 150 m với QL1A, đường sắt Bắc - Nam là công trình giao thông trọng điểm, có tầm quan trọng chiến lược; đảm bảo kết nối cao tốc Bắc - Nam với đường Vành đai 3 - vùng thủ đô; tăng cường liên kết vùng, đáp ứng yêu cầu giao thông của tỉnh và các tỉnh lân cận; kết nối đồng bộ hệ thống giao thông đối ngoại trong khu vực.

Nghi lễ khánh thành và gắn biển các công trình.

Đặc biệt, tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đánh giá cao công trình Trục lễ hội và Quảng trường Thời Đại do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.

“Đây là dự án mang tầm chiến lược, nằm trong khu đô thị hiện đại, đồng bộ tầm cỡ quốc gia, biểu tượng cho sự vươn lên mạnh mẽ của tỉnh trong kỷ nguyên mới. Chỉ trong hơn 6 tháng thi công, Trục lễ hội và Quảng trường Thời Đại hoàn thành, mang đến không gian văn hóa, giải trí quy mô và đẳng cấp cho người dân và du khách. Cùng hệ thống nhạc nước hiện đại, công viên nước Sun World Ha Nam, đêm nhạc nghệ thuật, lễ hội pháo hoa biến nơi đây thành ‘tọa độ’ vui chơi giải trí sôi động, tâm điểm giải trí về đêm của cả khu vực”, ông Phạm Quang Ngọc nhận định.

Ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Bắc.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Bắc bày tỏ kỳ vọng Trục lễ hội và Quảng trường Thời Đại góp phần tiếp sức cho Ninh Bình tăng trưởng mạnh mẽ, giúp vùng đất di sản đạt được các mục tiêu đầy thách thức, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Được biết, công trình đầu tư xây dựng nút giao giữa đường Nguyễn Văn Linh với QL1A và Đường sắt Bắc - Nam có tổng mức đầu tư 143,56 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án này có ý nghĩa quan trọng, không chỉ từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy hoạch chung, quy hoạch phân khu 1/2.000 khu đô thị Bắc Châu Giang đã được phê duyệt, mà còn đảm bảo yêu cầu kết nối đồng bộ hệ thống giao thông trong khu vực, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hàng chục nghìn người dân và du khách đến Trục lễ hội và Quảng trường Thời Đại tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Cùng với đó là công trình Trục lễ hội do Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng, kéo dài 1,5 km, rộng 150 m, với điểm nhấn là Quảng trường Thời Đại với biểu tượng Trống Đọi Tam khổng lồ cao 32 m, đường kính 20 m.

Xung quanh trống Đọi Tam là hệ thống sân khấu nhạc nước hiện đại với chiều dài 1,6 km, sở hữu đến 5.280 vòi phun và 3.174 đèn LED, 664 bơm chìm công suất từ 2,2-110 kw, được lập trình để tạo thành bản “hòa tấu” nghệ thuật đặc sắc, kết hợp tinh tế giữa âm nhạc, nước và ánh sáng.

Toàn cảnh Trục lễ hội và Quảng trường Thời Đại lung linh về đêm.

Ngay từ khi hoàn thành sơ bộ từ cuối năm 2024, Trục Lễ hội và Quảng trường Thời Đại trở thành tâm điểm vui chơi giải trí sôi động suốt mùa hè của Hà Nam (Ninh Bình). Nơi đây diễn ra loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn, chợ đêm Vui Fest, hoạt náo và đặc biệt là chuỗi show pháo hoa, nhạc nước mãn nhãn vào mỗi cuối tuần, thổi bừng sức sống về đêm cho khu vực này.

Đặc biệt, Trục Lễ hội và Quảng trường Thời Đại được xem là điểm khởi đầu ấn tượng cho hành trình khám phá công viên lễ hội - một trong 5 công viên lớn thuộc đại đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City (phường Hà Nam) với đa dạng trải nghiệm độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa bản địa.

Ngoài nghi thức khánh thành và gắn biển trang trọng, buổi lễ còn mang đến bữa tiệc nghệ thuật quy mô và đặc sắc, với sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ nổi tiếng của showbiz Việt như Issac, Hà Lê, Giang Hồng Ngọc, Hà Myo, Lan Hương, Lê Anh Dũng, Phạm Anh Duy… Buổi lễ kết thúc bằng màn pháo hoa tầm cao rực rỡ, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả và khách mời về tương lai tươi sáng, thịnh vượng cho Ninh Bình.