Hàng chục người dương tính với ma túy tại quán bar D1

Công an phường Bình Hòa (TP Thuận An, Bình Dương) huy động 40 người là cán bộ chiến sĩ Công an phường và lực lượng An ninh trật tự cơ sở tiến hành kiểm tra hành chính quán cafe nhạc (bar D1) ở khu phố Đồng An 3.

Tại thời điểm kiểm tra, khoảng 0h10 ngày 13/3, quán bar D1 có 68 người, test nhanh phát hiện 22 trường hợp dương tính ma tuý gồm 19 nam, 3 nữ; trong đó có 1 nhân viên. Ngoài ra, lực lượng Công an thu giữ 1 còng số 8, 1 roi điện nên đã mời tất cả các đối tượng về Công an phường làm việc và lập hồ sơ xử lý. Đáng nói hơn là quán bar này đã từng nhiều lần bị Công an tỉnh Bình Dương kiểm tra và lần nào cũng phát hiện có nhiều người sử dụng trái phép chất ma túy. Nhóm khách hàng có mặt vào thời điểm Công an phường Bình Hòa kiểm tra quán bar. Giữa tháng 11/2024, Công an tỉnh Bình Dương kiểm tra hành chính đã phát hiện hàng chục thanh niên nam, nữ có tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình đấu tranh, Công an đã xác định 17 đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng khai nhận đã mua ma túy (Ketamin, thuốc lắc…) từ bên ngoài, sau đó rủ nhau tới cơ sở kinh doanh Bar D1 để cùng sử dụng. Một đối tượng có mặt tại quán bar D1 dương tính với ma túy. Trước đó, vào tháng 12/2023, cơ quan Công an cũng phát hiện tại quán bar này 39/69 khách dương tính với ma túy. Vào thời điểm này, hộ kinh doanh chưa cung cấp được hồ sơ về việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình về thay đổi lao động…. Được biết chủ hộ kinh doanh cà phê nhạc này là ông Chu Hồng Sơn, SN 1962, quê quán Hải Phòng.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/hang-chuc-nguoi-duong-tinh-voi-ma-tuy-tai-quan-bar-d1-i761767/