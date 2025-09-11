Hãng chuyên bán máy hút bụi ra mắt xe điện

Luôn được biết đến là thương hiệu chuyên sản xuất robot hút bụi, Dreame bất ngờ giới thiệu bản concept của mẫu xe điện mới, kỳ vọng vượt mặt Bugatti hay Koenigsegg.

Dreame, công ty vốn nổi tiếng với máy hút bụi, vừa hé lộ mẫu xe điện đầu tay. Tuy nhiên khi vừa xuất hiện, thiết kế của mẫu xe mới ngay lập tức bị nghi ngờ “đạo nhái” Bugatti Chiron.

Những hình ảnh render do CEO của thương hiệu, ông Yu Hao, chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một chiếc coupe bốn cửa với thiết kế ngập tràn chi tiết quen thuộc gồm lưới tản nhiệt hình móng ngựa, đường gân sống lưng trung tâm và họa tiết chữ C ở thân sau.

Truyền thông Trung Quốc cho biết Dreame dự định mang nguyên mẫu trưng bày tại triển lãm CES ở Las Vegas vào tháng 1/2026. Dù không hoàn toàn giống hệt, thiết kế đủ khiến người xem phải nghĩ rằng Bugatti tung ra biến thể Chiron kéo dài trục cơ sở.

Trông bản concept của Dreame như một chiếc Bugatti Chiron được kéo dài trục cơ sở. Ảnh: Dreame.

Bên trong, Dreame tỏ ra “hiện đại” hơn, khi thay cụm đồng hồ cơ khí đặc trưng của Chiron bằng màn hình giải trí khổ lớn và thêm một màn hình phụ ở bệ trung tâm, chi tiết không thể thiếu trên xe điện Trung Quốc.

Trong khi Bugatti Chiron dùng động cơ W16 quad-turbo cho công suất 1.479 mã lực và hậu duệ Tourbillon sở hữu máy V12 hybrid sản sinh công suất đến 1.775 mã lực, Dreame chọn lối đi thuần điện.

Thành lập từ năm 2017 và tự nhận mình là “Apple của Trung Quốc”, Dreame tuyên bố sẽ chính thức bước vào ngành ôtô từ 2027 với một mẫu hypercar điện, tham vọng vượt mặt cả Bugatti và Koenigsegg.

Công ty đang khảo sát địa điểm xây dựng nhà máy tại Berlin, thậm chí có phương án đặt ngay cạnh Gigafactory của Tesla. Một số nguồn tin cho biết Dreame còn tìm đến ngân hàng BNP Paribas để huy động vốn cho dự án.