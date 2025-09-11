Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe EV

Hãng chuyên bán máy hút bụi ra mắt xe điện

  • Thứ năm, 11/9/2025 10:50 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Luôn được biết đến là thương hiệu chuyên sản xuất robot hút bụi, Dreame bất ngờ giới thiệu bản concept của mẫu xe điện mới, kỳ vọng vượt mặt Bugatti hay Koenigsegg.

Dreame, công ty vốn nổi tiếng với máy hút bụi, vừa hé lộ mẫu xe điện đầu tay. Tuy nhiên khi vừa xuất hiện, thiết kế của mẫu xe mới ngay lập tức bị nghi ngờ “đạo nhái” Bugatti Chiron.

Những hình ảnh render do CEO của thương hiệu, ông Yu Hao, chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một chiếc coupe bốn cửa với thiết kế ngập tràn chi tiết quen thuộc gồm lưới tản nhiệt hình móng ngựa, đường gân sống lưng trung tâm và họa tiết chữ C ở thân sau.

Truyền thông Trung Quốc cho biết Dreame dự định mang nguyên mẫu trưng bày tại triển lãm CES ở Las Vegas vào tháng 1/2026. Dù không hoàn toàn giống hệt, thiết kế đủ khiến người xem phải nghĩ rằng Bugatti tung ra biến thể Chiron kéo dài trục cơ sở.

Xe dien Trung Quoc anh 1

Trông bản concept của Dreame như một chiếc Bugatti Chiron được kéo dài trục cơ sở. Ảnh: Dreame.

Bên trong, Dreame tỏ ra “hiện đại” hơn, khi thay cụm đồng hồ cơ khí đặc trưng của Chiron bằng màn hình giải trí khổ lớn và thêm một màn hình phụ ở bệ trung tâm, chi tiết không thể thiếu trên xe điện Trung Quốc.

Trong khi Bugatti Chiron dùng động cơ W16 quad-turbo cho công suất 1.479 mã lực và hậu duệ Tourbillon sở hữu máy V12 hybrid sản sinh công suất đến 1.775 mã lực, Dreame chọn lối đi thuần điện.

Thành lập từ năm 2017 và tự nhận mình là “Apple của Trung Quốc”, Dreame tuyên bố sẽ chính thức bước vào ngành ôtô từ 2027 với một mẫu hypercar điện, tham vọng vượt mặt cả Bugatti và Koenigsegg.

Công ty đang khảo sát địa điểm xây dựng nhà máy tại Berlin, thậm chí có phương án đặt ngay cạnh Gigafactory của Tesla. Một số nguồn tin cho biết Dreame còn tìm đến ngân hàng BNP Paribas để huy động vốn cho dự án.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

iPhone 17 Pro giá ngang loạt xe máy phổ biến tại Việt Nam

Với mức giá khoảng 35 triệu đồng, chiếc iPhone 17 Pro mới ra mắt có giá ngang với nhiều mẫu xe tay ga, xe điện nào tại Việt Nam?

18 giờ trước

BYD mang trạm sạc siêu nhanh tới châu Âu

Lãnh đạo BYD cho biết sẽ sớm mang trạm sạc siêu nhanh 1.000 kW đến châu Âu, nhắm mục tiêu triển khai đến 300 trạm vào cuối năm sau.

18 giờ trước

Đan Thanh

Xe điện Trung Quốc Bugatti Chiron robot hút bụi Dreame Koenigsegg xe điện

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý