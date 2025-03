Hằng Du Mục phản bác thông tin bán loại mì gói 'bị cấm' ở Trung Quốc

Hằng Du Mục khẳng định sản phẩm mì ăn liền đạt tiêu chuẩn, vẫn bán chạy với 670.000 lượt mua, bác bỏ nghi vấn về hạn sử dụng và quy cách đóng gói.

Hằng Du Mục bán sản phẩm mì gói của Ba Con Cừu.

Gần 2 tuần xảy ra vụ việc quảng cáo lố, chiều 14/3, Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER) của Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục tổ chức gặp mặt báo chí.

Tại đây, trước câu hỏi về nghi vấn bán sản phẩm mì gói của Ba Con Cừu, công ty được cho bị "phong sát" ở Trung Quốc vì các vi phạm trong bán hàng, livestream trực tuyến, Hằng Du Mục cho biết phía cô và công ty có đủ bằng chứng chứng minh chất lượng sản phẩm.

Cô nói rằng tình trạng hạn sử dụng được in lên vỏ nylon thay vì hộp mì là bình thường, phổ biến tại thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Về nghi vấn đóng gói sản phẩm không đúng quy tắc, Hằng Du Mục cho biết mì ăn liền vẫn không được đóng gói độc lập bên trong hộp, và sử dụng nắp mì để đậy sản phẩm khác bên trong.

Cuối cùng, cô khẳng định tài khoản của công ty Ba Con Cừu không bị cấm vẫn hoạt động bình thường tên Douyin (phiên bản TikTok ở Trung Quốc).

"Sản phẩm này được bán công khai chính thống, lượt bán vẫn tăng mỗi ngày, cho đến ngày hôm nay là 670.000 lượt bán", Hằng Du Mục nói.

Trước đó, ngày 10/3, mạng xã hội lan truyền video của một TikToker người Việt Nam hiện sinh sống tại Trung Quốc, đặt ra nghi vấn về chất lượng của sản phẩm mì ăn liền từng xuất hiện trên livestream của thương hiệu Xiao Yang Zhenxuan, được cho trực thuộc công ty Trung Quốc vướng nhiều bê bối Ba Con Cừu.

Trong video, TikToker này chỉ ra sản phẩm in hạn sử dụng trên phần bọc nylon bên ngoài hộp mì thay vì in trực tiếp lên hộp như các hãng mì khác. Cô cho rằng với phương thức này, khi sản phẩm hết hạn sử dụng, người bán có thể thay bằng lớp nylon khác, in lại phần ngày tháng và bán cho người tiêu dùng.

Ngoài ra, hộp mì cũng không có phần dán kín niêm phong, chỉ cần mở nắp ra là thấy phần mì bên trong. Phần nylon bọc ngoài vắt mì cũng có thể dễ dàng được thay thế.

Dưới phần bình luận, nhiều dân mạng "réo tên" Hằng Du Mục, bởi cuối năm 2024, nữ TikToker từng giới thiệu sản phẩm mì ăn liền này tại livestream của cô.

Công ty Ba Con Cừu, do anh em Tiểu Dương và Đại Dương sáng lập, từng dẫn đầu trong ngành công nghiệp livestream bán hàng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, công ty này đã vướng vào nhiều bê bối, bao gồm việc tiếp thị sai sự thật về nguồn gốc sản phẩm và các vi phạm khác trong hoạt động kinh doanh. Những bê bối này đã khiến danh tiếng và hoạt động kinh doanh của Ba Con Cừu suy giảm nghiêm trọng, với doanh thu giảm tới 90% và lượng người theo dõi giảm hàng triệu.