Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs bị khởi tố, bắt tạm giam

Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs cùng 3 bị can khác bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố để điều tra tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng.

Bắt tạm giam Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs Cơ quan CSĐT Bộ Công an ngày 3/4 đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs để điều tra tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng.

Chiều 4/4, tại họp báo thường kỳ của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã khởi tố các bị can liên quan đến vụ livestream quảng bá sản phẩm kẹo rau củ Kera của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group).

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can để điều tra tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng (theo Điều 193 và 198 Bộ luật Hình sự) gồm:

- Nguyễn Phong (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Asia Life);

- Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt);

- Lê Thành Công (thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt);

- Phạm Quang Linh (còn gọi là Quang Linh Vlog, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt);

- Nguyễn Thị Thái Hằng (còn gọi là Hằng Du Mục; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt).

Cơ quan điều tra thực hiện các quyết định tố tụng với bà Nguyễn Thị Thái Hằng, tức Hằng Du mục và ông Phạm Quang Linh, tức Quang Linh Vlogs. Ảnh: Thông tin Chính phủ.

Theo Báo Tuổi trẻ, Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) có quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SN 1998, trú tại TP Hồ Chí Minh) - theo Báo Thanh tra.

Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày 15/3/2025 đến ngày 15/5/2025. Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ việc xác minh, điều tra.

Hoa hậu Thùy Tiên cùng team “Chị Em Rọt” gồm Tiktoker Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs liên tục Livestream bán trên các nền tảng mạng xã hội và bị tố quảng cáo lố. Ảnh: Kera

Hiện, Cơ quan Cơ quan cảnh sát Bộ Công an (C01) đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 20/3, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và ông Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs).

Theo đó, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục bị phạt do quảng cáo không đúng, gây nhầm lẫn về chất lượng sản phẩm đã được công bố. Số tiền xử phạt áp dụng cho hành vi này là 70 triệu đồng mỗi cá nhân. Cả hai cũng phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm.

Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục không chia sẻ thêm hình ảnh trên mạng xã hội sau buổi gặp gỡ truyền thông hôm 14/3. Ảnh: Việt Linh.

Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và hoa hậu Thuỳ Tiên đã tham gia livestream quảng bá sản phẩm kẹo rau củ Kera của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group), do Công ty Cổ phần Asia Life (Đắk Lắk) sản xuất. Trong livestream quảng cáo, họ khẳng định "1 viên kẹo tương đương với 1 đĩa rau".

CTCP Tập đoàn Chị Em Rọt được xác định có hành vi cung cấp thông tin không chính xác cho người tiêu dùng theo quy định; không thông báo trước cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị của người này nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Bên cạnh việc phạt hành chính 80 triệu đồng, Tập đoàn Chị Em Rọt phải có biện pháp khắc phục hậu quả là cải chính thông tin không chính xác.

Đáng chú ý, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia còn xử phạt hành chính bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên) số tiền 25 triệu đồng do không thông báo trước cho người tiêu dùng về việc được tài trợ để cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Theo lãnh đạo Ủy ban, đại diện Tập đoàn Chị Em Rọt và bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên đều đã nhận thức rõ và chủ động thừa nhận thiếu sót trong việc tìm hiểu, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là quy định liên quan đến việc người có ảnh hưởng cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng.

Trước đó, liên quan vụ việc kẹo rau củ Kera, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã ban hành quyết định xử phạt đối với Tập đoàn Chị Em Rọt do sai phạm trong ghi nhãn và công bố sản phẩm; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và ông Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) do có sai phạm trong hoạt động quảng cáo.