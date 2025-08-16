Hàng loạt fanpage 'thu phí hoạt động' để ủng hộ Cuba

Những bài đăng "thu phí" của các hội nhóm trên Facebook, nhưng thực chất số tiền chuyển khoản cho chương trình ủng hộ nhân dân Cuba được dân mạng Việt Nam hưởng ứng nhiệt tình.

"Đã đến kỳ thu phí hoạt động của anh chị em trong fanpage, mỗi người 20.000 đồng/năm, số tài khoản 2022, MB Bank, nội dung CUBA", "Anh em trong group mỗi người đóng phí hoạt động 10.000 đồng/năm, chuyển qua MB Bank số tài khoản 2022, nội dung chuyển khoản CUBA nhé"...

Đó là những dòng trạng thái gây sốt khắp các diễn đàn mạng xã hội lớn, lên tới hàng triệu thành viên, tại Việt Nam trong hơn một ngày qua. Đây là một cách kêu gọi ủng hộ cho chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”, được các trang mạng lớn lan tỏa.

Đọc lướt qua, ai cũng cảm thấy ấm lòng vì cách "thu phí" quá dễ thương. Dưới các bài đăng, nhiều người đã để lại lời cảm ơn, khích lệ và cùng nhau chia sẻ với nhân dân Cuba. Kèm theo là những ảnh chụp màn hình cho biết đã "đóng phí" gấp nhiều lần con số 10.000 đồng, 20.000 đồng.

Loạt fanpage lớn đăng bài "thu phí" như một lời kêu gọi ủng hộ Cuba.

"Mình đóng phí 10 năm luôn nhé, page không được phép nghỉ đăng bài đâu", "Mình đóng 20 năm, đóng phần của người thân luôn nhé admin", "Đóng trước 50 năm, hy vọng đến thời con cháu vẫn được xem trang này" - nhiều tài khoản bình luận hài hước.

Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” diễn ra trong 65 ngày, từ 13/8-16/10/2025, nhằm huy động nguồn lực (tối thiểu 65 tỷ đồng ) hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

Từ khi được khởi xướng, chương trình đã tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ, lan tỏa trên mạng xã hội và trong cộng đồng, tạo nên những con số ấn tượng. Chỉ hơn một ngày sau khi phát động chương trình, tính đến 6h30 ngày 14/8 đã có hơn 31.800 lượt ủng hộ số tiền hơn 7 tỷ đồng . Con số tăng lên gấp đôi chỉ trong 4 tiếng tiếp theo vào sáng 14/8.

Sau hơn 3 ngày phát động, tính đến sáng 16/8, số tiền ủng hộ nhân dân Cuba đã lên đến hơn 219 tỷ đồng , vượt qua con số mục tiêu tối thiểu gấp 3 lần.

Nhiều nghệ sĩ đã tham gia ủng hộ và kêu gọi người hâm mộ của mình gửi tình cảm đến cho Cuba. Sáng 14/8, ca sĩ Hòa Minzy ủng hộ 50 triệu đồng, chia sẻ kèm theo ảnh chụp nội dung kêu gọi của trang Thông tin Chính phủ.

"Làm theo lời kêu gọi của chính phủ nước ta, Hoà Minzy xin được ủng hộ người dân Cuba và cầu chúc cho đất nước Cuba luôn bình an, đủ đầy cơm ăn áo mặc. Khán giả của Hoà cũng cùng hành động với Hoà nhé", cô viết.

Tăng Duy Tân cũng gửi số tiền ủng hộ đến nhân dân Cuba, chia sẻ cảm xúc đặc biệt: "Thế hệ mình ai cũng có một vết sẹo trên tay trái. Đó là vết sẹo vaccin do Cuba viện trợ thời đất nước mình còn bị cấm vận đủ đường. Đây là lúc để thế hệ của mình trả ơn".

Anh Hà (giữa) được nhân viên ngân hàng hỗ trợ hoàn trả tiền mạnh thường quân chuyển nhầm. Ảnh: NVCC.

Những câu chuyện đẹp về việc chung tay ủng hộ Cuba cũng lan tỏa trên mạng, khiến người xem xúc động và tự hào. Trong đó, câu chuyện người đàn ông được chuyển khoản nhầm vì trùng số tài khoản ủng hộ và đã trả lại tiền nhận nhiều lời tán dương.

Người nhận chuyển khoản nhầm là anh Phạm Mạnh Hà (phường Hà Đông, Hà Nội). Thấy tài khoản tại ngân hàng ABBank của mình nhận được nhiều chuyển khoản, phần lớn ghi nội dung "Cuba", hay "ủng hộ Cuba", anh hiểu ngay vấn đề và đã chia sẻ lên mạng để mọi người được biết.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Hà cho biết tính đến sáng 15/8, anh nhận được hơn 3 triệu đồng tiền chuyển nhầm. Ngay trong chiều cùng ngày, anh đã ra ngân hàng để nhờ hỗ trợ chuyển lại cho mạnh thường quân, dù bị tính phí chuyển ngoài ngân hàng, nhưng anh không để tâm. Anh nhận nhiều lời khen vì sự trung thực.