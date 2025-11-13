Hàng loạt thí sinh Việt sai điểm thi IELTS do sự cố kỹ thuật

Nhiều thí sinh thi IELTS trong giai đoạn giữa năm 2023 đến tháng 9/2025 đã nhận thông về sự cố kỹ thuật, làm thay đổi điểm kỹ năng Nghe và/hoặc Đọc.

ELTS là hệ thống kiểm tra Anh ngữ Quốc tế với 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết. Ảnh: Telegraph.

Tối 12/11, Hải Anh (22 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) bất ngờ nhận được email từ IDP Education - đơn vị tổ chức thi IELTS tại Việt Nam, cùng với Hội đồng Anh (BC).

Trong email, IDP thông báo về "một sự cố kỹ thuật ngoài ý muốn", ảnh hưởng đến việc tính điểm của một số bài thi IELTS, bao gồm cả bài thi của Hải Anh - đã thi vào tháng 9/2024.

Sự cố này đã dẫn đến việc thay đổi điểm thành phần của kỹ năng Nghe (Listening) và/hoặc Đọc (Reading), kéo theo việc điều chỉnh điểm tổng thể (Overall Band Score).

Từng thi IELTS vào tháng 9/2024, Hải Anh vội vàng đăng nhập vào Test Taker Portal (cổng thông tin thí sinh - PV) và phát hiện điểm kỹ năng Reading của mình đã tăng từ 6.0 lên 6.5, kéo theo tổng điểm tăng tương tự.

"Khá bất ngờ vì sau tận một năm, đơn vị tổ chức mới phát hiện ra lỗi. Năm ngoái, khi đạt 6.0 IELTS, mình đã rất hụt hẫng vì mục tiêu là 6.5 và mất rất nhiều công sức ôn thi", cô gái chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Hải Anh cho biết thời điểm đó, cô thi lấy chứng chỉ IELTS để làm điều kiện ra trường cũng như xin việc. Dù không ảnh hưởng đến việc học, song khi tìm việc, nhiều công ty yêu cầu IELTS 6.5 nên cô bị lỡ nhiều cơ hội.

Email Hải Anh nhận được từ IDP. Ảnh: NVCC.

Không riêng Hải Anh, từ tối 12/11 đến sáng nay (13/11), trên mạng xã hội, nhiều thí sinh thi IELTS tại IDP và BC trong giai đoạn giữa năm 2023 đến tháng 9/2025 cho biết cũng nhận các email báo sự cố. Mức điểm IELTS của họ có thể bị tăng hoặc giảm.

Cả BC và IDP đều hướng dẫn thí sinh gặp sự cố kiểm tra lại kết quả thi mới, lưu ý phiếu báo kết quả thi trước đây sẽ không còn hiệu lực để sử dụng. Với những thí sinh đăng ký thi lại một kỹ năng, điểm số có thể mất tới 24 giờ để hiện thị.

BC và IDP đưa ra hai hướng giải quyết. Thí sinh có thể nhận hoàn 100% lệ phí hoặc thi lại miễn phí, yêu cầu điền vào mẫu đơn xác nhận trước ngày 1/5/2026. Các khoản hoàn tiền sẽ được xử lý trong vòng 30 ngày.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, thầy Đinh Quang Tùng, giáo viên IELTS tại Anh ngữ ZIM, cho biết không phải thí sinh nào thi IELTS trong giai đoạn nói trên cũng gặp sự cố.

Đánh giá mức độ ảnh hưởng, thầy Tùng nhận định đối với những người thi IELTS trong thời gian từ giữa 2023 đến tháng 9/2025, nếu chưa sử dụng kết quả thi cho các mục đích khác nhau, việc thay đổi điểm này có thể sẽ một điều tốt vì có khả năng giúp họ đạt mục tiêu mong muốn mà không cần phải thi lại, hoặc được thi lại miễn phí.

Tuy nhiên, với những người đã sử dụng kết quả để nộp nhập học hoặc các mục đích khác, sự cố này không có nhiều ý nghĩa vì có thể họ đã đạt mục tiêu, dù điểm bị chấm sai hoặc họ đã phải thi lại để đạt được mục đích.

Ở góc độ hội đồng thi và bài thi, thầy Tùng cho rằng việc này sẽ ảnh hưởng nhiều đến uy tín của IDP/BC và bài thi IELTS nói chung. Niềm tin vào độ tin cậy của điểm số IELTS từ người đi thi và nơi tiếp nhận kết quả có thể sẽ giảm xuống.

"Tuy nhiên, một điểm tích cực là IDP/BC đã thể hiện được sự minh bạch trong công tác đánh giá kết quả khi công bố lỗi. Thực tế, họ hoàn toàn có thể chọn cách không công bố và không ai biết được. Nhưng họ vẫn chọn cách thông báo và nhận lỗi, nên đây cũng có thể coi là động thái tích cực", thầy Tùng nhìn nhận.

Thầy giáo lưu ý theo như thông báo qua email thí sinh, bảng điểm cũ sẽ không còn hiệu lực và thí sinh sẽ có kết quả điểm mới. Tuy nhiên, IDP/BC không nói cụ thể về việc cấp chứng chỉ bản cứng. Đây cũng là điều Hải Anh thắc mắc, song chưa nhận được phản hồi từ IDP.

Sáng 13/11, Tri Thức - Znews đã liên hệ với IDP và BC để trao đổi về mức độ ảnh hưởng của sự cố này, song chưa nhận được phản hồi.

Cũng tại email gửi tới thí sinh, IDP cho biết đã khắc phục triệt để sự cố kỹ thuật này và tăng cường toàn bộ hệ thống cũng như quy trình kiểm soát chất lượng để đảm bảo tính chính xác tuyệt đối trong tương lai.