Hãng máy hút bụi Dreame sẽ làm siêu xe điện cạnh tranh Bugatti Veyron

Dreame cho biết sẽ ra mắt siêu xe điện vào năm 2027, với kỳ vọng trở thành chiếc xe nhanh nhất thế giới.

Theo InsideEVs, ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc tỏ ra khá khốc liệt khi liên tục chứng kiến các thương hiệu mới tham gia và nhanh chóng rời đi. Chỉ số ít có thể thành công tạo dựng tên tuổi, tồn tại trên thị trường, bao gồm Xiaomi.

Gần đây, Dreame Technology - cái tên quen thuộc ở mảng sản xuất máy hút bụi và robot hút bụi của Trung Quốc - tuyên bố sẽ tạo ra một siêu xe có thể cạnh tranh với Bugatti Veyron.

Nguồn tin từ Car News China dẫn tuyên bố của Dreame khẳng định đến năm 2027, công ty sẽ chế tạo chiếc xe nhanh nhất thế giới, sử dụng nền tảng công nghệ từ motor điện với tốc độ quay 200.000 vòng/phút đang xuất hiện trên các sản phẩm của hãng.

Chuyên trang InsideEVs đánh giá đây là tuyên bố khá táo bạo, nhất là khi xuất phát từ một công ty hoàn toàn chưa có kinh nghiệm trong mảng chế tạo ôtô.

Việc Dreame chọn Bugatti Veyron làm “thước đo” cũng gây ra không ít tranh cãi, bởi hãng siêu xe Pháp đã không ra mắt thêm chiếc Veyron mới nào trong thập kỷ qua. Thay vào đó, Bugatti tập trung vào những mẫu xe mới, thậm chí còn nhanh hơn và mạnh mẽ hơn Veyron.

Dreame cho biết siêu xe của mình sẽ sử dụng hệ truyền động điện.

“Ngành ôtô hạng sang đang thiếu một thương hiệu siêu xe điện thực sự thông minh. Trong khi các thương hiệu siêu sang truyền thống như Bugatti và Bentley còn chậm chạp trong điện hóa và áp dụng trí tuệ nhân tạo, Dreame sẽ định nghĩa lại khái niệm siêu sang trong kỷ nguyên ôtô tiếp theo”, công ty Trung Quốc cho biết.

Thông số của chiếc xe điện Dreame vẫn chưa được xác nhận. Chuyên trang InsideEVs cho rằng mẫu xe sẽ tích hợp trí tuệ nhân tạo AI, được cho là sẽ học hỏi thói quen lái xe của tài xế và tìm cách thích nghi.

Tương tự các mẫu xe điện Trung Quốc khác, siêu xe sắp ra mắt của Dreame sẽ có khả năng tích hợp với điện thoại thông minh, nhà thông minh của chủ sở hữu.

Trang tin Iyiou của Trung Quốc cho hay Dreame đã tập hợp một đội ngũ gần 1.000 người cho dự án siêu xe. Một vài trong số này đến từ ngành công nghiệp ôtô và lĩnh vực thiết bị thông minh.

Nếu kế hoạch của Dreame được thực thi, đây sẽ là nhà sản xuất máy hút bụi đầu tiên trên thế giới ra mắt ôtô bản thương mại. Trước đó, Dyson từng hủy bỏ kế hoạch sản xuất một crossover thuần điện vào năm 2019.