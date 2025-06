Hàng nghìn khoảnh khắc đậm ‘chất local’ Việt được kể bởi FPT Camera

Cuộc thi “CAM TA kể chuyện Nhà” do FPT Camera tổ chức gây chú ý khi thu về hàng nghìn video và hình ảnh ghi lại khoảnh khắc đậm chất Việt từ mọi miền tổ quốc.

Cuộc thi “CAM TA kể chuyện Nhà” là cách FPT Camera tôn vinh chất local - tinh thần công nghệ mang đậm bản sắc Việt. Không chỉ khẳng định vị thế của một thương hiệu Việt, FPT Camera còn cho thấy năng lực làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm tại Việt Nam, vì mục tiêu bảo vệ sự an toàn và bình yên cho từng ngôi nhà Việt.

Ứng dụng công nghệ Cloud và AI, FPT Camera mang đến giải pháp giám sát an ninh thông minh, an toàn và bảo mật. FPT Camera không chỉ ghi lại khoảnh khắc, mà còn kể câu chuyện Việt theo cách riêng.

Hàng nghìn câu chuyện đậm “chất local”

Từ những bước đi đầu tiên của bé đến tiếng cười rộn rã trong bữa cơm gia đình, từ khoảnh khắc bố bất ngờ tặng mẹ bó hoa đến hình ảnh bà cặm cụi thêu tay trong gian bếp nhỏ - tất cả đều được ghi lại bằng con mắt lặng lẽ của chiếc camera an ninh trong nhà. Và đó cũng là tinh thần mà cuộc thi “CAM TA kể chuyện Nhà” do FPT Camera phát động thổi bùng lên trong cộng đồng người dùng khắp cả nước.

Hình ảnh cuộc thi “CAM TA kể chuyện Nhà” do FPT Camera tổ chức. Ảnh: FPT.

Sau thời gian ngắn phát động, cuộc thi thu hàng nghìn video và hình ảnh dự thi, trong đó có những khoảnh khắc đáng chú ý, mang đậm chất Việt từ khắp mọi miền đất nước. Mỗi bài thi là “cú máy đời thường” chân thật, những câu chuyện nhỏ nhưng khiến người xem vừa bật cười vừa xúc động.

Khoảnh khắc đời thường được lưu giữ qua camera.

Tiktoker Gia đình Truyền Hình chia sẻ: “Cuộc thi thực sự dễ chơi, gần gũi, bởi bây giờ hầu như nhà nào, đặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ đều có camera trong nhà. Việc lắp camera vừa là cách đảm bảo an toàn cho con trẻ và cũng là cách để lưu giữ khoảnh khắc. Xem lại clip trong camera an ninh đôi khi lại nhìn ra được khoảnh khắc ‘độc lạ’ của con mình”.

Camera ghi lại những giây phút quây quần của một gia đình ngoại quốc ở Việt Nam.

Tự hào camera của người Việt

FPT Camera là giải pháp công nghệ an ninh hiện đại được thiết kế và phát triển bởi người Việt, từ nền tảng hạ tầng đến trải nghiệm người dùng. Dữ liệu được lưu trữ trên điện toán đám mây Cloud với trung tâm dữ liệu đạt chuẩn Tier III đặt tại Việt Nam, mang lại an toàn dữ liệu tối đa, tốc độ truy xuất nhanh và khả năng xem lại video mọi lúc, mọi nơi với độ trễ gần như bằng 0.

FPT Camera còn nằm ở loạt tính năng thông minh: Ứng dụng AI để nhận diện chuyển động, phân biệt người - vật - thú cưng, giúp nhận cảnh báo đúng mục đích, nâng cao hiệu quả giám sát. Ngoài ra với khách hàng doanh nghiệp, FPT Camera cung cấp giải pháp giám sát an ninh ứng dụng AI và IoT giúp không chỉ bảo vệ an toàn an ninh mà còn hỗ trợ đắc lực trong quản lý vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng, tiết kiệm năng lượng.

Đồng thời, với khả năng triển khai, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, miễn phí bảo trì trên toàn quốc, FPT Camera thể hiện rõ tinh thần “Made by FPT” - không chỉ là lời khẳng định năng lực công nghệ nội địa, mà còn là cam kết đồng hành và thấu hiểu từng ngôi nhà Việt bằng sự tận tâm và gần gũi.

FPT Camera sở hữu loạt tính năng thông minh.

Lan tỏa giá trị, gắn kết cộng đồng

“CAM TA kể chuyện Nhà” là sân chơi, đồng thời là hành trình cảm xúc, nơi mọi người có thể chia sẻ, lan tỏa và kết nối qua những mẩu chuyện nhỏ mà ý nghĩa. Với hàng chục nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội, hàng trăm video viral, cuộc thi chứng tỏ sức hút mạnh mẽ và giá trị lan tỏa cộng đồng.

FPT Camera tự hào là cầu nối giữa công nghệ và cảm xúc - nơi mỗi thiết bị không chỉ là công cụ bảo vệ, mà còn là kho lưu trữ sống động của ký ức gia đình.