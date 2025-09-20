Hàng nghìn người xem hội đua bò ở An Giang

|
Xuất phát từ phong tục lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer, hội đua đã trở thành di sản văn hoá phi vật thể quốc gia và là "thương hiệu" du lịch độc đáo của vùng Bảy Núi. Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm, hàng nghìn người dân, nhiếp ảnh gia và phóng viên báo chí từ khắp nơi đã đổ về sân đua để theo dõi những màn tranh tài kịch tính của Hội đua bò Bảy Núi của đồng bào Khmer.
Bắt nguồn từ phong tục của đồng bào Khmer trong lễ Sene Dolta - lễ báo hiếu tổ tiên sau vụ mùa - đua bò ban đầu chỉ là trò vui ở sân chùa.
heo thời gian, trò chơi dân gian này lớn dần thành lễ hội quy mô cấp tỉnh, trở thành di sản văn hoá phi vật thể quốc gia (được Bộ VH-TT&DL công nhận năm 2016) và là "thương hiệu" du lịch đặc trưng của An Giang
Năm nay, hội quy tụ 64 đôi bò xuất sắc đến từ 10 xã, phường trong tỉnh. Những "chiến mã" khoẻ khoắn cùng các nài bò dày dạn kinh nghiệm hứa hẹn mang đến cho khán giả những vòng đua kịch tính, gay cấn.
Mỗi đợt thi đấu có 2 đôi bò được bốc thăm ngẫu nhiên, tham gia thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, chọn đội thắng cuộc vào vòng trong.
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Lê Trung Hồ kêu gọi các chủ bò, nài bò thi đấu với tinh thần "Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ". Thành công lớn nhất của hội đua không chỉ ở những vòng tranh tài quyết liệt mà còn ở tinh thần giao lưu, đoàn kết và niềm vui chung của cộng đồng.
Khi trọng tài ra hiệu xuất phát, các đôi bò lần lượt tranh tài, phô diễn tốc độ, bứt phá về đích trong tiếng reo hò của khán giả.
Dù trời nắng gắt, hàng nghìn khán giả vẫn nườm nượp đổ về cổ vũ, khiến không khí đường đua thêm phần rực lửa.
Những pha tranh tài gay cấn khiến khán giả đứng ngồi không yên.
Anh Trần Xuân Nghiêm (ngụ phường Tịnh Biên) tranh thủ chăm sóc, tiếp sức cho bò trước khi bước vào vòng tranh tài.
Sau 29 lần tổ chức, Hội đua bò Bảy Núi đã trở thành niềm tự hào của An Giang, nơi văn hoá Khmer được bảo tồn, phát huy và lan tỏa, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng, quảng bá hình ảnh vùng Bảy Núi hiền hòa, mến khách đến bạn bè trong và ngoài nước.
