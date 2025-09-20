Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hàng nghìn người xem hội đua bò ở An Giang

  Thứ bảy, 20/9/2025
Sáng 20/9, hàng nghìn người đổ về Tri Tôn (An Giang) xem Hội đua bò Bảy Núi lần thứ 30.

Hoi dua bo Bay Nui anh 1

Xuất phát từ phong tục lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer, hội đua đã trở thành di sản văn hoá phi vật thể quốc gia và là "thương hiệu" du lịch độc đáo của vùng Bảy Núi. Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm, hàng nghìn người dân, nhiếp ảnh gia và phóng viên báo chí từ khắp nơi đã đổ về sân đua để theo dõi những màn tranh tài kịch tính của Hội đua bò Bảy Núi của đồng bào Khmer.

Hoi dua bo Bay Nui anh 2

Bắt nguồn từ phong tục của đồng bào Khmer trong lễ Sene Dolta - lễ báo hiếu tổ tiên sau vụ mùa - đua bò ban đầu chỉ là trò vui ở sân chùa.
Hoi dua bo Bay Nui anh 3

heo thời gian, trò chơi dân gian này lớn dần thành lễ hội quy mô cấp tỉnh, trở thành di sản văn hoá phi vật thể quốc gia (được Bộ VH-TT&DL công nhận năm 2016) và là "thương hiệu" du lịch đặc trưng của An Giang
Hoi dua bo Bay Nui anh 4

Năm nay, hội quy tụ 64 đôi bò xuất sắc đến từ 10 xã, phường trong tỉnh. Những "chiến mã" khoẻ khoắn cùng các nài bò dày dạn kinh nghiệm hứa hẹn mang đến cho khán giả những vòng đua kịch tính, gay cấn.
Hoi dua bo Bay Nui anh 5Hoi dua bo Bay Nui anh 6Hoi dua bo Bay Nui anh 7Hoi dua bo Bay Nui anh 8

Mỗi đợt thi đấu có 2 đôi bò được bốc thăm ngẫu nhiên, tham gia thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, chọn đội thắng cuộc vào vòng trong.
Hoi dua bo Bay Nui anh 9

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Lê Trung Hồ kêu gọi các chủ bò, nài bò thi đấu với tinh thần "Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ". Thành công lớn nhất của hội đua không chỉ ở những vòng tranh tài quyết liệt mà còn ở tinh thần giao lưu, đoàn kết và niềm vui chung của cộng đồng.
Hoi dua bo Bay Nui anh 10

Khi trọng tài ra hiệu xuất phát, các đôi bò lần lượt tranh tài, phô diễn tốc độ, bứt phá về đích trong tiếng reo hò của khán giả.

Hoi dua bo Bay Nui anh 11Hoi dua bo Bay Nui anh 12Hoi dua bo Bay Nui anh 13Hoi dua bo Bay Nui anh 14

Dù trời nắng gắt, hàng nghìn khán giả vẫn nườm nượp đổ về cổ vũ, khiến không khí đường đua thêm phần rực lửa.
Hoi dua bo Bay Nui anh 15

Những pha tranh tài gay cấn khiến khán giả đứng ngồi không yên.
Hoi dua bo Bay Nui anh 16

Anh Trần Xuân Nghiêm (ngụ phường Tịnh Biên) tranh thủ chăm sóc, tiếp sức cho bò trước khi bước vào vòng tranh tài.

Hoi dua bo Bay Nui anh 17

Sau 29 lần tổ chức, Hội đua bò Bảy Núi đã trở thành niềm tự hào của An Giang, nơi văn hoá Khmer được bảo tồn, phát huy và lan tỏa, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng, quảng bá hình ảnh vùng Bảy Núi hiền hòa, mến khách đến bạn bè trong và ngoài nước.

Tiền Phong

Nhật Huy/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

