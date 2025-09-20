Hàng nghìn người xem hội đua bò ở An Giang

Xuất phát từ phong tục lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer, hội đua đã trở thành di sản văn hoá phi vật thể quốc gia và là "thương hiệu" du lịch độc đáo của vùng Bảy Núi. Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm, hàng nghìn người dân, nhiếp ảnh gia và phóng viên báo chí từ khắp nơi đã đổ về sân đua để theo dõi những màn tranh tài kịch tính của Hội đua bò Bảy Núi của đồng bào Khmer.