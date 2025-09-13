Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Hàng trăm cán bộ, công an truy bắt nghi phạm sát hại 4 người trong đêm

  • Thứ bảy, 13/9/2025 07:10 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Một đối tượng ở Đắk Lắk đã ra tay sát hại 4 người. Trong đó, 3 người đã tử vong, một em nhỏ đang cấp cứu tại bệnh viện.

Sáng sớm 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đang huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ để vây bắt, vận động nghi phạm sát hại 4 người trong gia đình ra đầu thú.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc nằm trong hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, Đắk Lắk.

Hang tram can bo, cong an truy bat anh 1

Lực lượng công an đang bao vây tại hiện trường.

Thông tin ban đầu, sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Nam Đại Thuận (còn gọi là Hào, SN 1988).

Hang tram can bo, cong an truy bat anh 2Hang tram can bo, cong an truy bat anh 3

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo nguồn tin, vụ việc nghiêm trọng này xảy ra vào khoảng 1h cùng ngày.

Nạn nhân đã tử vong là vợ hờ, mẹ và em của vợ hờ. Riêng con riêng của vợ hờ (SN 2013) đang được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Hang tram can bo, cong an truy bat anh 4

Rất nhiều Công an được huy động để điều tra, truy bắt đối tượng.

Sách về Pháp luật

Cuốn "Thủ tục đăng ký và cấp một số giấy tờ cá nhân" gồm 10 chương với nội dung về thủ tục đăng ký khai sinh; kết hôn; giám hộ; đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; về căn cước công dân; đăng ký thường trú, tạm trú và thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

https://tienphong.vn/nong-hang-tram-can-bo-cong-an-truy-bat-nghi-pham-sat-hai-4-nguoi-trong-dem-post1777770.tpo

Tuấn Nguyễn - Huỳnh Thủy/Tiền Phong

Hàng trăm cán bộ công an truy bắt Hàng trăm cán bộ công an truy bắt

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý