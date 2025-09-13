Hàng trăm cán bộ, công an truy bắt nghi phạm sát hại 4 người trong đêm

Một đối tượng ở Đắk Lắk đã ra tay sát hại 4 người. Trong đó, 3 người đã tử vong, một em nhỏ đang cấp cứu tại bệnh viện.

Sáng sớm 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đang huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ để vây bắt, vận động nghi phạm sát hại 4 người trong gia đình ra đầu thú.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc nằm trong hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, Đắk Lắk.

Lực lượng công an đang bao vây tại hiện trường.

Thông tin ban đầu, sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Nam Đại Thuận (còn gọi là Hào, SN 1988).

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo nguồn tin, vụ việc nghiêm trọng này xảy ra vào khoảng 1h cùng ngày.

Nạn nhân đã tử vong là vợ hờ, mẹ và em của vợ hờ. Riêng con riêng của vợ hờ (SN 2013) đang được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Rất nhiều Công an được huy động để điều tra, truy bắt đối tượng.