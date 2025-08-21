Hàng trăm đội y tế ứng trực phục vụ lễ diễu binh, diễu hành A80

"Chúng tôi khuyến cáo người dân cài đặt ứng dụng A80 trên điện thoại thông minh để biết được vị trí ứng trực y tế", TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết.

Không khí chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đang diễn ra khẩn trương trên cả nước. Song hành cùng công tác tổ chức, ngành Y tế đảm nhận sứ mệnh bảo vệ sức khỏe cho hàng triệu người dân, đại biểu và du khách tham gia các hoạt động lễ hội, diễu binh, diễu hành.

TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có những trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Chính phủ về công tác chuẩn bị, bảo đảm y tế cho sự kiện trọng đại này.

Hàng nghìn người tham gia công tác đảm bảo y tế

Thưa ông, phục vụ đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Bộ Y tế đã có kế hoạch đảm bảo công tác y tế như thế nào?

TS.BS Hà Anh Đức: Theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc tổ chức các sự kiện nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh thì có rất nhiều sự kiện trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước.

Đối với Bộ Y tế, chúng tôi đã ban hành Kế hoạch số 1105 và kế hoạch này đã bao trùm tất cả những lĩnh vực liên quan tới y tế, từ đảm bảo công tác an toàn thực phẩm, công tác phòng chống dịch, các tình huống có thể xảy ra, bao gồm cả những vấn đề liên quan tới thảm họa.

TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế. Ảnh: VGP/HM.

Số lượng nhân viên y tế tham gia đảm bảo công tác y tế cũng được huy động lên tới hàng nghìn người, hàng trăm các đội y tế ứng trực ở khắp các khu vực từ những khu vực trung tâm cho đến những nơi mà các đoàn diễu hành đi qua.

Bên cạnh đó, những đoàn kiểm tra về môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch cũng được triển khai thực hiện nhiệm vụ từ trước khi đại lễ diễn ra.

Lễ diễu binh, diễu hành năm nay có quy mô lớn và dự kiến thu hút hàng triệu người dân. Các tổ y tế sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ thế nào trong các tình huống có thể xảy ra, thưa ông?

TS.BS Hà Anh Đức: Chúng tôi đã tính toán các phương án dựa trên kế hoạch đã được Trung ương phê duyệt. Theo đó, các đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi theo các lộ trình và tuyến đường theo kế hoạch.

Trên cơ sở đó, Bộ Y tế làm việc chặt chẽ với các đơn vị chức năng, đặc biệt là Hà Nội để nắm số lượng người về Thủ đô dịp 2/9. Tại khu vực trung tâm, có hàng vạn người (hơn 30.000 người tại Quảng trường Ba Đình) và dự kiến có tới hàng triệu người sẽ ở khắp các tuyến phố để chào đón sự kiện trọng đại của đất nước.

Vì vậy, lực lượng y tế được bố trí rải đều từ trung tâm Ba Đình đến các phường, xã, nơi người dân từ các địa phương đứng cổ vũ các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua…

Cài đặt ứng dụng A80 trên điện thoại thông minh để biết vị trí ứng trực y tế

Hoạt động diễu binh, diễu hành lần này diễn ra trên nhiều tuyến phố và rất đông người tham gia. Khi cần thiết thì xe cứu thương sẽ đi theo luồng nào để cấp cứu người bệnh, thưa ông?

TS.BS Hà Anh Đức: Có thể khẳng định rằng, việc xe cấp cứu đi vào những tuyến phố có diễn ra hoạt động diễu binh, diễu hành là không thể, vì lượng người rất đông, xe không thể di chuyển.

Chính vì vậy, chúng tôi đã cố gắng bố trí trên các tuyến đường sẽ có những tổ thầy thuốc lưu động trong các lều y tế, nhằm đảm bảo rằng, khi người dân có những vấn đề cần cấp cứu một cách đơn giản, chăm sóc sức khoẻ ban đầu thì các tổ đội y tế sẽ thực hiện được nhiệm vụ ngay hoặc hướng dẫn lực lượng hỗ trợ đưa người dân đến cơ sở y tế gần nhất nếu tại những lều y tế không giải quyết được.

Để góp phần đảm bảo Đại lễ diễn ra trang trọng, trật tự và an toàn, ông muốn khuyến cáo như thế nào đối với người dân đi xem diễu binh, diễu hành lần này?

TS.BS Hà Anh Đức: Đối với người dân, chúng tôi rất mong mọi người khi tham gia vào sự kiện có quy mô lớn như thế này, đầu tiên là phải có ý thức, ý thức trách nhiệm với chính bản thân mình, sau đó phải có ý thức đối với cộng đồng.

Chúng tôi khuyến cáo người dân cài đặt ứng dụng A80 trên điện thoại thông minh để biết được vị trí ứng trực y tế.

Đối với những người tuổi cao, có một hoặc nhiều bệnh nền, người dân nên tìm những vị trí phù hợp để xem diễu binh, diễu hành hoặc ở nhà nghe đài, xem tivi. Nếu thời tiết nắng nóng mà ra ngoài và phải đi từ rất sớm, về rất muộn thì có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Người có bệnh mạn tính phải tuân thủ điều trị, nếu đang phải uống thuốc thì phải đảm bảo uống đủ liều. Nếu đủ sức khoẻ đi ra đường thì phải cố gắng uống đủ nước và phải có thiết bị che nắng, che mưa.

Khi cảm thấy có dấu hiệu giảm sút về sức khoẻ thì nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ, cố gắng chủ động rời sớm khỏi chỗ đông người và phải chủ động đảm bảo sức khoẻ trong mọi tình huống...

Riêng tại Hà Nội, ngành Y tế Thủ đô sẽ huy động 346 cán bộ; 37 xe cứu thương, chia thành 88 tổ trực cấp cứu (trong đó 37 kíp trực xe cứu thương). Con số này chưa tính trực tại trung tâm cấp cứu chính (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Tim Hà Nội), các cơ sở y tế trên địa bàn, cũng như lực lượng y tế tại các điểm tập trung đông người và phục vụ luyện tập. Đối với các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội được yêu cầu tăng cường trực khám chữa bệnh. Mỗi đơn vị tổ chức thường trực tại đơn vị ít nhất 1 tổ cấp cứu cơ động, sẵn sàng tham gia cấp cứu, vận chuyển người bệnh khi có yêu cầu; bố trí sẵn sàng 5-10 giường bệnh phục vụ các hoạt động trong trường hợp có tình huống bất thường xảy ra. Đồng thời, các bệnh viện và Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội phải bố trí sẵn sàng các tổ cấp cứu, mỗi tổ gồm 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 1 xe ô tô cứu thương với đầy đủ phương tiện, thuốc cấp cứu, trang thiết bị cần thiết tham gia thực hiện nhiệm vụ trực y tế tại các địa điểm tổ chức hoạt động theo sự phân công. Bên cạnh đó, Trung tâm cấp cứu 115 phải chuẩn bị sẵn sàng các xe ô tô cứu thương và cán bộ thường trực tham gia vận chuyển cấp cứu khi có tình huống đáp ứng vận chuyển các ca dịch truyền nhiễm.