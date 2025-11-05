Hàng trăm nghìn học sinh nghỉ học tránh bão số 13

Để đảm bảo an toàn trước bão Kalmaegi, một số tỉnh, thành đã phát đi thông báo cho học sinh nghỉ học.

Hình ảnh mắt bão Kalmaegi được chụp vào ngày 3/11 thông qua một trong số vệ tinh thuộc Copernicus Sentinel-3. Ảnh: Eumetsat.

Chiều 4/11, Sở GD&ĐT Đắk Lắk có văn bản đề nghị UBND các xã, phường và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ liên quan để chủ động ứng phó với bão số 13 và mưa lũ.

Trong đó, các cơ sở giáo dục tại các xã, phường Sông Cầu, Xuân Đài, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên, Hòa Hiệp, Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam, Hòa Xuân, Xuân Thọ, Đồng Xuân, Phú Mỡ và một số xã, phường lân cận cho học sinh các cấp, sinh viên nghỉ học từ chiều 5/11 đến hết ngày 7/11.

Các địa phương này đều thuộc tỉnh Phú Yên cũ, ước tính khoảng 190.000 em.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương tổ chức kiểm tra, gia cố các công trình có nguy cơ mất an toàn, phối hợp đơn vị chuyên môn cắt tỉa hệ thống cây xanh bên trong trường học, kiểm tra hệ thống cống, rãnh thoát nước, mạng lưới điện nhằm đảm bảo an toàn trước khi có bão, lũ lụt xảy ra.

Các trường sẵn sàng phương án sơ tán học sinh, giáo viên đến nơi an toàn; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương để được hỗ trợ về chuyên môn, vật tư, trang thiết bị khi có tình huống xảy ra.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng phương án dạy học trực tuyến hoặc tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp.

Thủ trưởng các cơ sở chủ động báo cáo về Sở GD&ĐT và chính quyền địa phương để xin ý kiến việc cho học sinh nghỉ học đảm bảo theo quy định. Sau khi bão tan, nhà trường khẩn trương tổng vệ sinh, khử khuẩn, dọn dẹp trường lớp, kiểm tra hệ thống điện, nước, cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước khi tổ chức dạy học trở lại…

Tại Khánh Hòa, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Kalmaegi và mưa lũ, thường xuyên giữ liên hệ với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Cùng với đó, các trường lên các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; chủ động cho học sinh nghỉ học và xây dựng kế hoạch dạy bù vào thời gian thích hợp.

"Tuyệt đối không tổ chức dạy học, các hoạt động giáo dục cho học sinh khi không đảm bảo an toàn", sở nhấn mạnh.

Dự báo từ chiều tối 6/11, ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15. Mưa rất to dự kiến xảy ra trong hai ngày 6-7/11.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk, lượng mưa phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 600 mm; từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng 150-300 mm, có nơi trên 450 mm. Từ 8/11, mưa giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo hoàn lưu bão Kalmaegi rộng, có thể gây dông, lốc, gió giật mạnh trước và trong khi bão đổ bộ. Các địa phương từ Quảng Trị đến Đắk Lắk cần khẩn trương rà soát, di dời dân khỏi khu vực ven biển, vùng trũng thấp, sẵn sàng ứng phó nguy cơ ngập úng, sạt lở, lũ quét và đảm bảo an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển.