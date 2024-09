Hàng trăm người bị lừa hơn 200 tỷ đồng qua app hẹn hò

Ngày 25/9, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Vũ Duy Sơn (SN 1997, ngụ TP Hà Nội) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo nội dung vụ án, năm 2022, Sơn được các đối tượng người Việt Nam đang sinh sống ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất thuê trực trang đánh bạc trực tuyến.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục thuê Sơn tham gia vào nhóm lừa đảo thông qua ứng dụng app “hẹn hò”, “kỹ nữ” (các ứng dụng cung cấp hình ảnh phụ nữ khỏa thân, video nhạy cảm, tìm bạn khác giới để tâm sự...).

Nhiệm vụ của Sơn là lập, cung cấp các tài khoản ngân hàng để tiếp nhận số tiền các đối tượng lừa đảo được. Sau đó, Sơn sẽ chuyển toàn bộ số tiền cho đồng bọn và được trả tiền lương 12 triệu đồng/tháng.

Thủ đoạn của đường dây lừa đảo này là các đối tượng dụ dỗ người chơi tham gia, nạp tiền vào ứng dụng để được đăng ký thành viên trên app “hẹn hò”, “kỹ nữ”.

Sau khi tham gia một thời gian, nhân viên sẽ tư vấn cho người tham gia là phải nạp tiền thêm để lên thành viên VIP.

Nếu nạp mức tiền càng cao thì sẽ được vào trong 1 nhóm chat VIP cao hơn và nếu người chơi đăng nhập thành công, thì sẽ được phía công ty hoàn trả lại số tiền đã nạp và còn có một khoản tiền lãi.

Sau khi người chơi nạp vào số tiền lớn, thì các đối tượng sẽ đưa ra nhiều lý do như người chơi nhập sai cú pháp, phải đóng bảo hiểm, tiền thuế... thì mới rút được tiền về để người chơi tiếp tục nộp tiền.

Đến khi người chơi không còn khả năng tài chính hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, thì các đối tượng sẽ chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ tiền mà người chơi đã nộp.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 12/2022 đến ngày 10/5/2023, Vũ Duy Sơn đã giúp sức cho đồng bọn lừa đảo hàng trăm người trên địa bàn cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng hơn 200 tỷ đồng .

