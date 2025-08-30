Hãng xe mâu thuẫn vì quy định khí thải ở châu Âu

Thương hiệu Kia của Hàn Quốc khẳng định đã có kế hoạch đáp ứng quy định khí thải mà châu Âu dự kiến áp dụng, trái ngược với phản ứng của hiệp hội các hãng xe ở lục địa già.

Theo InsideEVs, Kia đang đi ngược lại xu hướng chung ở châu Âu, tin rằng một vài hãng xe thực sự có thể đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt hơn. Hiện, kế hoạch cấm xe động cơ đốt trong vào năm 2035 của Liên minh châu Âu đang vướng phải phản ứng của nhiều hãng xe đang kinh doanh ở lục địa già.

“Chúng tôi có kế hoạch đạt được 100% mức độ tuân thủ các quy định khí thải ở châu Âu vào năm 2035”, CEO Kia châu Âu Marc Hedrich phát biểu vào tuần trước tại buổi khởi động dây chuyền sản xuất Kia EV4 ở nhà máy Slovakia.

Lập trường của hãng xe Hàn Quốc là trái ngược hoàn toàn những gì Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA) và Hiệp hội các nhà cung cấp ôtô châu Âu (CLEPA) nêu ra trong thông điệp chung gửi trực tiếp cho bà Ursula von der Leyen - người đứng đầu Ủy ban châu Âu.

ACEA và CLEPA cho biết trong hoàn cảnh hiện tại, dưới sự cạnh tranh ngày càng tăng từ Trung Quốc cũng như chính sách thuế quan mới do Mỹ áp đặt, việc đạt được các quy định nghiêm ngặt hơn về khí thải là “không còn khả thi”.

Trong thông điệp chung, 2 tổ chức này yêu cầu Liên minh châu Âu nới lỏng các biện pháp cứng rắn, cho phép tiếp tục sản xuất nhiều dòng xe hơn, bao gồm cả xe hybrid cắm sạc không giới hạn phạm vi hoạt động thuần điện, xe chạy nhiên liệu đốt trong hiệu suất cao và các xe chạy hydro. Cả ACEA lẫn CLEPA đều khẳng định ngành công nghiệp ôtô châu Âu vẫn cam kết thực hiện mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Hiện, ACEA do CEO Ola Kallenius của Mercedes-Benz đứng đầu, còn lãnh đạo cao nhất của CLEPA là Matthias Zink - Giám đốc hệ thống truyền động và khung gầm của Schaeffler.

Trước thông tin trên, CEO Kia châu Âu tỏ ra khá gay gắt.

“Ola Kallenius chính là người cách đây vài năm từng hứa rằng hãng xe của ông ấy sẽ chỉ bán ôtô điện tại châu Âu vào năm 2030”, Marc Hedrich phát biểu.

Theo InsideEVs, Kia hiện không phải là thành viên của ACEA, trong khi Hyundai đã tham gia hiệp hội này từ năm 2012.

Hãng xe Hàn Quốc đang đầu tư khoảng 125 triệu USD vào nhà máy Zilina để sản xuất xe điện Kia EV4 và Kia EV2. Đây cũng chỉ là những bước đầu trong kế hoạch điện hóa của Kia tại lục địa già.

“Chúng tôi đang có một làn sóng xe điện sắp ra mắt. Nếu phải đột ngột ngừng sản xuất xe điện, Kia sẽ mất một khoản tiền lớn”, CEO Kia châu Âu Marc Hedrich cho biết.

Dù vậy, Kia vẫn không từ bỏ mảng xe động cơ đốt trong tại châu Âu. Theo InsideEVs, Kia đặt mục tiêu 74% tổng doanh số ở lục địa già vào năm 2030 sẽ là ôtô thuần điện, tương đương 26% còn lại là các mẫu xe động cơ đốt trong.

“Chúng tôi biết đây sẽ là giai đoạn chuyển đổi kéo dài vài năm, và Kia sẽ duy trì tất cả công nghệ miễn là còn đủ nhu cầu từ khách hàng”, CEO Kia châu Âu kết luận.