Hãng xe sang Hàn Quốc muốn làm SUV đấu Mercedes-Benz G-Class

Thương hiệu hạng sang của Hyundai là Genesis hé lộ kế hoạch phát triển một mẫu SUV off-road đầu bảng nhằm cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz G-Class và Land Rover Defender.

Genesis đang chuẩn bị bước vào một sân chơi hoàn toàn mới khi hé lộ kế hoạch phát triển một mẫu SUV off-road cao cấp. Tín hiệu rõ ràng nhất đến từ màn ra mắt của concept Genesis X Gran Equator hồi đầu năm nay. Đây không chỉ là một bản ý tưởng mang tính trình diễn mà còn được xem như lời gợi mở cho tương lai sản phẩm của thương hiệu xe sang đến từ Hàn Quốc.

Mẫu concept Genesis X Gran Equator là tín hiệu đầu tiên cho thấy tham vọng đến từ thương hiệu hạng sang của Hyundai. Hiện tại, các dòng xe của Genesis đang cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz, BMW, Lexus và Audi.

Ngay sau khi mẫu concept xuất hiện, tin đồn bắt đầu lan rộng rằng Genesis đang chuẩn bị tung ra một mẫu SUV địa hình thực thụ để cạnh tranh trực tiếp với những tên tuổi lâu đời trong phân khúc này. Chủ tịch kiêm CEO Hyundai Motor Group José Muñoz đã củng cố thêm niềm tin đó khi chia sẻ rằng thương hiệu sẽ "vượt ra ngoài danh mục hiện tại để tạo ra những mẫu xe đầu bảng mới, ví dụ như một chiếc off-roader mang tinh thần phiêu lưu giống X Gran Equator".

Mặc dù tên X Gran Equator không theo quy ước đặt tên hiện tại của Genesis, nhiều người dự đoán nếu sản xuất, mẫu xe sẽ mang tên bắt đầu bằng 'GV', tương tự GV60, GV70 hay GV80. Một cái tên như GVX được xem là phù hợp nếu thương hiệu muốn nhấn mạnh yếu tố phiêu lưu và định vị cao cấp.

Về thiết kế, Genesis X Gran Equator gây ấn tượng mạnh với phần đầu xe vuông vức, nắp capo phẳng cùng hệ thống đèn đặc trưng của thương hiệu bao quanh đầu và đuôi xe.

Genesis chưa công bố nền tảng kỹ thuật cho concept, nhưng hãng đang sở hữu cấu hình RWD dùng cho Genesis G80 và GV80, vốn có thể chuyển đổi thành hệ dẫn động AWD nếu muốn xây dựng một mẫu SUV off-road thực thụ. Kiến trúc này cũng đủ linh hoạt để mang nhiều tùy chọn động cơ, bao gồm loại tăng áp 2.5L mạnh 300 mã lực và V6 twin-turbo 3.5L công suất 375 mã lực.

Hệ truyền động hybrid V6 công suất 409 mã lực của GV90 cũng là lựa chọn khả thi nếu hãng muốn tạo ra một mẫu xe đầu bảng đủ sức cạnh tranh với khối động cơ 6 xy-lanh hybrid của Mercedes-Benz G 550.

Lựa chọn cấu hình động cơ đốt trong hoặc công nghệ hybrid sẽ là những lựa chọn khả thi hơn cho các dòng SUV địa hình cao cấp này. Hiện tại, mẫu SUV thuần điện Mercedes-Benz G 580 EQ đang gặp khó khăn về doanh số trên toàn cầu.

Dù concept có thiết kế giống một chiếc xe điện với gầm kín và không có ống xả, nhiều chuyên gia cho rằng bản thương mại sẽ sử dụng động cơ đốt trong hoặc hybrid, phù hợp với xu hướng thị trường SUV địa hình hiện nay. Việc đưa một hệ thống truyền động điện hoàn toàn lên một chiếc off-roader ở phân khúc này vẫn là một bước đi đầy rủi ro, tương tự câu chuyện của G 580 EQ.

Về thiết kế, Genesis X Gran Equator gây ấn tượng mạnh với phần đầu xe vuông vức, nắp capo phẳng cùng hệ thống đèn đặc trưng của thương hiệu bao quanh đầu và đuôi xe. Đây là những yếu tố có khả năng cao sẽ được giữ lại trên bản thương mại vì phong cách thiết kế của Genesis vốn không thay đổi quá nhiều khi bước từ concept sang sản xuất.

Nội thất của mẫu concept mang hơi hướm sang trọng nhiều hơn là thực dụng, với các núm xoay cơ học, bảng điều khiển trung tâm tối giản và chỉ có 4 ghế ngồi.

Nội thất của mẫu concept mang hơi hướm sang trọng nhiều hơn là thực dụng, với các núm xoay cơ học, bảng điều khiển trung tâm tối giản và chỉ có 4 ghế ngồi. Bản thương mại dự kiến sẽ bổ sung thêm màn hình và công nghệ hiện đại, nhưng vẫn giữ tinh thần cao cấp.

Mức giá của mẫu SUV mới cũng sẽ phản ánh vị thế đầu bảng của chiếc xe. Genesis GV80 hiện có giá khởi điểm khoảng 60.000 USD , còn GV90 được dự đoán đắt hơn. Với một mẫu halo SUV off-road, giá bán có thể vượt ngưỡng 100.000 USD , tiệm cận G-Class (từ 150.000 USD ) nhưng cao hơn đáng kể so với Defender (từ khoảng 65.000 USD ).

Không riêng gì Genesis của Hyundai, các thương hiệu có tên tuổi khác như BMW và Audi cũng "lăm le" phân khúc SUV off-road cao cấp, vốn đang được thống trị bởi G-Class của Mercedes-Benz hay Defender của Land Rover.

Không chỉ có Genesis nhăm nhe phân khúc SUV địa hình hạng sang, hai "ông lớn" khác là BMW và Audi cũng đã tiết lộ kế hoạch phát triển mẫu xe tương tự để thách thức vị thế của Mercedes‑Benz G‑Class. BMW đang phát triển mẫu SUV địa hình mới mang mã nội bộ G74, dự kiến ra mắt năm 2029 và sẽ được sản xuất tại Mỹ. Trong khi đó, Audi xác nhận sẽ đưa một mẫu SUV off-road đầu bảng vào danh mục sản phẩm để đua tại phân khúc vốn đang được G-Class và Defender thống trị.