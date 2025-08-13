Hãng xe Trung Quốc 'hành xác' sedan điện hạng sang

Xpeng P7 sẽ được cho chạy liên tục ở tốc độ cao, sạc siêu nhanh nhiều lần trong vòng 24 giờ, tương tự bài kiểm tra mà Xiaomi YU7 từng trải qua.

Chuyên trang Car News China dẫn lời nhà sáng lập kiêm CEO Xpeng Motors He Xiaopeng cho biết sedan điện hạng sang Xpeng P7 sẽ được cho trải qua một bài thử thách kéo dài 24 giờ, bắt đầu từ 14/8.

Trong bài kiểm tra, Xpeng P7 sẽ được nhiều tài xế thay phiên nhau giữ cho hoạt động không ngừng nghỉ trong suốt 24 giờ, bao gồm chạy liên tục ở tốc độ cao và sạc siêu nhanh nhiều lần.

Người đứng đầu Xpeng Motors mô tả đây là một thử thách khó khăn ở cường độ cao dành cho chiếc sedan thuần điện.

Vị này tiết lộ bài kiểm tra “hành xác” sẽ rơi vào đúng thời điểm nóng nhất của mùa hè ở Trung Quốc, thường được biết đến với tên gọi “tam phục thiên”. Nhiệt độ cao sẽ tạo ra thêm nhiều thách thức cho Xpeng P7 và cả nhóm thực hiện.

Trước đó, He Xiaopeng tiết lộ bản thân từng có những thảo luận với CEO Xiaomi Lei Jun về bài kiểm tra sức bền kéo dài 24 giờ. Ông tiết lộ người đứng đầu Xiaomi đã khuyến nghị nên thực hiện bài thử thách nếu có thể.

Xpeng P7 ra mắt thị trường Trung Quốc vào ngày 6/8 và bắt đầu nhận cọc từ khách hàng, dù giá bán vẫn được giữ kín. Theo Car News China, Xpeng P7 sẽ chính thức trình làng vào cuối tháng này.

Mẫu sedan điện được xây dựng trên kiến trúc điện 800 V, pin AI sạc siêu nhanh 5C cho phép đạt phạm vi hoạt động 525 km trong 10 phút. Quãng đường di chuyển tối đa của xe là 820 km, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3 giây và tốc độ tối đa 230 km/h.

Trước đó, một chiếc Xiaomi YU7 Max đã được cho chạy liên tục 24 giờ ở tốc độ cao, đã bao gồm thời gian sạc nhanh. Tổng quãng đường xe đạt được là 3.944 km, tốc độ trung bình trên 210 km/h.