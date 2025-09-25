Hãng xe Trung Quốc ngập tràn ưu đãi mùa cuối năm

Đây có lẽ là thời điểm thích hợp để người dùng cân nhắc các xe Trung Quốc khi hãng nào cũng đang chạy giảm giá.

Những ngày cuối tháng 9 là thời điểm nhiều hãng xe triển khai ưu đãi nhằm chuẩn bị cho cuộc đua doanh số cuối năm. Để tìm kiếm thêm lượt bán, nhiều thương hiệu ôtô Trung Quốc cũng tập trung làm khuyến mại, áp dụng với đa dạng đối tượng khách hàng.

Omoda và Jaecoo ưu đãi lãi suất, tặng ứng dụng điều khiển

Khách hàng mua Jaecoo J7 phiên bản plug-in hybrid có thể sở hữu ứng dụng điều khiển xe từ xa T-box với giá 1.000 đồng. Theo nhà sản xuất, ứng dụng này có thể theo dõi tình trạng pin, cảnh báo mở/tắt đèn hay hiển thị áp suất lốp. T-Box có giá khoảng 20 triệu đồng.

Ngoài ra, Jaecoo J7 phiên bản PHEV nhận thêm ưu đãi mua lại xe từ hãng trong 30 ngày, chính sách gần giống với đổi trả hàng của các sản phẩm công nghệ.

Hai đại diện của Omoda và Jaecoo tại Việt Nam đang khuyến mại. Ảnh: Đan Thanh, Vĩnh Phúc.

Omoda và Jaecoo Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình "mua xe 0đ" với khách hàng đặt mua Omoda C5 Luxury. Đây là chương trình liên kết với các ngân hàng, hỗ trợ khách hàng trả góp với 0 đồng chi phí ban đầu, cùng lãi suất ưu đãi 4,99% trong 12 tháng đầu tiên.

Ngoài ra, khách hàng mua Omoda C5 bản Luxury được hỗ trợ thêm 50% phí trước bạ trị giá 25 triệu đồng. Tại Việt Nam, C5 bán với 4 phiên bản, giá niêm yết dao động 539-669 triệu đồng.

BYD chuyển hướng thu hút tài xế công nghệ

Thay vì tập trung vào nhóm khách hàng gia đình, BYD gần đây chọn hướng tiếp cận khác hơn, tung ra các khuyến mại nhằm giữ chân và mở rộng nhóm khách hàng tài xế xe công nghệ.

Hiện tại, BYD đang liên kết cùng BeCar, triển khai các gói ưu đãi cho tài xế mua BYD M6 hoặc Atto 3 kinh doanh dịch vụ vận tải.

Người mua hưởng khuyến mại tiền mặt 20-80 triệu đồng tùy dòng xe. Gói quà tặng kèm bao gồm sạc treo tường 7 kW, sạc cầm tay 2,2 kW và bộ chuyển đổi nguồn V2L. Chủ xe được miễn phí 6 lần bảo dưỡng tiêu chuẩn cho động cơ, gói bảo dưỡng pin tăng lên từ 160.000 km lên 500.000 km.

Các mẫu SUV, MPV từ BYD đang được hưởng ưu đãi cho khách hàng tài xế taxi công nghệ. Ảnh: Phong Vân.

Khi mua xe BYD và đăng ký làm tài xế qua ứng dụng Be, tài xế được thưởng hiệu suất thêm một triệu đồng/tháng khi hoàn thành từ 150 chuyến/tháng.

Các chương trình ưu đãi của BYD cho thấy thương hiệu này đang nỗ lực tìm kiếm đối tượng khách hàng mới, ở thời điểm mà khả năng cạnh tranh với các đối thủ thuần điện hay hybrid đều không mấy khả quan.

Toàn bộ xe Geely giảm giá

Cả dải sản phẩm của thương hiệu Geely tại Việt Nam đều đang giảm tiền mặt hoặc ưu đãi phí trước bạ nhằm kích cầu mua sắm.

Trong đó, chiếc SUV cỡ B Coolray áp dụng giá ưu đãi từ 499 triệu đồng, tặng kèm một năm bảo hiểm thân vỏ. Khách hàng cũng được hỗ trợ 50% phí trước bạ, trị giá dao động 26,5-31,5 triệu đồng tùy phiên bản.

Geely Coolray đang hỗ trợ 50% phí trước bạ trong tháng 9. Ảnh: Đan Thanh.

Mẫu SUV thuần điện duy nhất trong dải sản phẩm của Geely tại Việt Nam là EX5 cũng đang giảm 30 triệu cho bản Pro và 34 triệu đồng với bản Max. Khi mua Geely EX5, khách hàng được tặng kèm một bộ sạc cầm tay 2,2 kW và sạc treo tường 7 kW, trị giá 5 triệu đồng.

Khách hàng mua Geely Monjaro trong tháng 9 cũng hưởng ưu đãi 50% phí trước bạ trị giá từ 60 triệu đồng. Tại Việt Nam, Monjaro định vị ở nhóm SUV cỡ D, giá bán khoảng 1,099- 1,199 tỷ đồng .

MG khuyến mại cả xe xăng lẫn điện

Gần như toàn bộ mẫu xe thuộc thương hiệu MG đều đang hưởng ưu đãi phí trước bạ trong tháng 9. Trong đó, khách hàng mua MG 5 số VIN 2024 giảm phí trước bạ 24-26 triệu tùy phiên bản. Ở bản sản xuất năm 2025, giá trị ưu đãi là 15 triệu đồng.

New MG 5 MT áp dụng khuyến mại phí trước bạ và tặng kèm một năm bảo hiểm vật chất trị giá tổng 25 triệu đồng. Hai phiên bản của MG ZS là 1.5 STD và 1.5 LUX đều đang tặng kèm gói bảo hiểm vật chất trị giá 15 triệu đồng.

MG 5 và New MG 5 MT đều đang được giảm giá trong tháng 9. Ảnh: Vũ Hùng, Vĩnh Phúc.

Khách hàng khi mua Mẫu MPV mới nhất của MG, MG G50, được tặng gói bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu cho phiên bản LUX và DEL, giá trị ưu đãi tăng lên thành 30 triệu đồng với phiên bản MT.

MG 4 EV, mẫu SUV cỡ B thuần điện của thương hiệu Trung Quốc đang hưởng ưu đãi với duy nhất bản số VIN 2024. Người mua được tặng bảo hiểm vật chất trị giá 20 triệu đồng, bộ sạc điện 7 kW và gói bảo hành pin 1 đổi 1 trong 7 năm. Đặc biệt, toàn bộ chủ xe MG 4 EV có thể sạc miễn phí 12 tháng tại hệ thống sạc công cộng của các đối tác MG ở Việt Nam.

Cuộc đua giảm giá giữa các hãng xe cho thấy nỗ lực mở rộng thị phần của những thương hiệu này. Đương nhiên, khuyến mại không phải là giải pháp duy nhất để gia tăng sức cạnh tranh, nhưng ở thời điểm thị trường ngày càng đa dạng lựa chọn, ưu đãi là con đường dễ dàng nhất.