Hành động chủ quan khiến người phụ nữ chảy máu ồ ạt, suýt mất mạng

Tưởng chỉ là lựa chọn tiện lợi, việc tự phá thai bằng thuốc tại nhà đã biến thành cơn ác mộng suýt cướp mạng sống một phụ nữ ở Hải Phòng.

Ngày 23/9, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân V.T.V., 43 tuổi, trong tình trạng băng huyết nặng sau 10 ngày tự ý uống thuốc phá thai tại nhà. Bệnh nhân ra máu âm đạo nhiều, kèm cả máu cục. Siêu âm cho thấy một túi thai khoảng 6 tuần vẫn nằm ở vị trí nguy hiểm tại eo - ống cổ tử cung, sát vết mổ cũ.

Trước đó, chị V. từng mổ lấy thai và mổ chửa ngoài tử cung một lần, đồng thời có bệnh nền tăng huyết áp. Việc tự ý dùng thuốc đã khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng sảy thai băng huyết, chưa loại trừ khả năng chửa vết mổ.

Đây là biến chứng sản khoa đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến mất máu cấp, nhiễm trùng nặng, thậm chí buộc phải cắt bỏ tử cung để giữ tính mạng. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã cấp cứu khẩn trương để kiểm soát tình trạng.

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, bệnh nhân may mắn ổn định và được xuất viện.

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Theo các bác sĩ, trường hợp của bệnh nhân V. không phải là cá biệt. Nhiều phụ nữ hiện nay vẫn chọn cách uống thuốc phá thai không rõ nguồn gốc, không có chỉ định y khoa và không được theo dõi, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi tự ý dùng thuốc, thai có thể không được tống hết ra ngoài, dẫn đến băng huyết kéo dài, mất máu nhiều, thậm chí sốc và tử vong nếu không được xử lý kịp thời.

Phần mô thai sót lại trong tử cung là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, dễ dẫn đến viêm nhiễm, nhiễm trùng huyết - biến chứng rất nguy hiểm. Đặc biệt, phụ nữ từng mổ lấy thai hoặc mổ chửa ngoài tử cung có nguy cơ cao gặp biến chứng thai bám bất thường.

Nếu thai bám vào vết sẹo mổ cũ, nguy cơ vỡ tử cung và chảy máu ồ ạt, đe dọa trực tiếp tính mạng người mẹ. Những biến chứng này còn có thể để lại di chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khả năng mang thai và sức khỏe sinh sản lâu dài.

Bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng khuyến cáo phụ nữ tuyệt đối không tự ý phá thai tại nhà. Chỉ nên sử dụng thuốc khi có chỉ định của bác sĩ sau khi đã thăm khám, siêu âm và làm các xét nghiệm cần thiết để đảm bảo đủ điều kiện sức khỏe.

Khi có nhu cầu đình chỉ thai nghén, nữ giới cần tìm đến các cơ sở y tế uy tín để được tư vấn, thăm khám và lựa chọn phương pháp an toàn nhất, bảo vệ sức khỏe và tương lai.