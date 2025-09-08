Hành động xấu xí khiến người phụ nữ bị 'săn lùng' khắp cõi mạng

Người phụ nữ đe dọa và cướp quả bóng chày từ tay cậu bé trong ngày sinh nhật khiến cộng đồng mạng Mỹ bùng nổ tức giận.

Người phụ nữ được gọi là “Phillies Karen” thản nhiên cướp trái bóng chày từ tay cậu bé, khiến cộng đồng mạng Mỹ tức giận. Ảnh: NBC Sports.

Trong trận đấu hôm 5/9 của Liên đoàn Bóng chày Mỹ (MLB) giữa 2 đội Philadelphia Phillies và Miami Marlins ở sân vận động LoanDepot Park (Miami, Mỹ), một tình huống gây sốc đã xảy ra trên khán đài.

Một phụ nữ tóc bạc, được gọi là “Phillies Karen”, giật lấy quả bóng từ tay một cậu bé ngay trong ngày sinh nhật, sau khi lớn tiếng quát tháo cha em trước sự chứng kiến của đám đông, theo NY Post.

Sự việc bắt đầu sau cú home run (ăn điểm trực tiếp) của cầu thủ Harrison Bader (đội Marlins). Khi trái bóng bay vào khu ghế trống, nhiều người hâm mộ lập tức lao tới tranh giành.

Cha của Lincoln - cổ động viên nhí của đội Phillies - nhanh tay nhặt được quả bóng và hạnh phúc trao cho con trai như một món quà sinh nhật đặc biệt. Lincoln vui sướng khôn tả, nhưng niềm hạnh phúc ấy chỉ kéo dài vài giây.

Một người phụ nữ lạ mặt tiến đến, kéo vai cha cậu bé và hét lên: “Anh cướp từ tay tôi. Tôi bắt được trước”.

Trước sự chỉ trích và căng thẳng leo thang, người cha bất ngờ lấy quả bóng từ tay con và trao lại cho người phụ nữ. Cậu bé Lincoln bàng hoàng chứng kiến món quà quý giá biến mất ngay trước mắt mình.

Người phụ nữ sau đó thản nhiên quay lại chỗ ngồi, khuôn mặt hằn sự khó chịu, bất chấp tiếng la ó và chỉ trích xung quanh.

Nhận thấy tình huống bất công, phía đội Marlins lập tức tặng Lincoln một gói quà gồm nhiều phần thưởng, trong đó có bóng cho cả em và em gái ngồi cạnh. Sau trận đấu, chính Bader - chủ nhân cú home run - đã mời Lincoln gặp mặt và trao tặng cậu bé một cây gậy có chữ ký. Hình ảnh cảm động ấy nhận được tràng pháo tay vang dội từ khán giả.

Sau trải nghiệm đáng buồn, Lincoln được cầu thủ Harrison Bader hẹn gặp mặt và ký tặng. Ảnh: Phillies.

Trên mạng xã hội, hàng loạt ý kiến chỉ trích dữ dội hành động ích kỷ của người phụ nữ: “Thật đáng xấu hổ vì sự kiêu ngạo và ích kỷ đó”, “Cậu bé chỉ cần một quả bóng để vui cười, vậy mà bà ta biến tất cả thành trò lố bịch”.

Nhiều người cũng khen ngợi cách Phillies và Marlins xử lý sự việc đầy nhân văn, biến nỗi thất vọng của Lincoln thành một kỷ niệm đáng nhớ.

Hiện dân mạng Mỹ vẫn ráo riết tìm kiếm danh tính của “Phillies Karen”. Các “thám tử mạng” thậm chí nhận nhầm người phụ nữ tên Cheryl Richardson-Wagner là “kẻ cướp bóng” khiến người này phải lên tiếng kêu oan.

“Được rồi mọi người. Tôi không phải là 'Phillies Karen', dù cũng mong được gầy và di chuyển nhanh như vậy. Hơn nữa, tôi là fan của đội Red Sox!”, Richardson-Wagner đăng lên Facebook hôm 6/9.

Cheryl Richardson-Wagner không phải là người duy nhất bị ảnh hưởng.

Học khu Hammonton ở New Jersey, nơi một số dân mạng tin rằng “Phillies Karen” đang làm việc, cũng bị tấn công. "Người phụ nữ được xác định trên mạng xã hội là 'Phillies Karen' không phải và chưa bao giờ là nhân viên của Trường Công lập Hammonton nằm ở Hammonton, New Jersey", học khu đính chính trên Facebook.