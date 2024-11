Hành khách la hét, hoảng loạn khi máy bay rung lắc do bão

Thay vì kéo dài 1,5 tiếng như dự kiến, chuyến bay từ Istanbul đi Mersin (Thổ Nhĩ Kỳ) không thể hạ cánh đúng giờ do gặp thời tiết bất lợi, làm nhiều hành khách hoảng sợ.

Chuyến bay của hãng hàng không Pegasus cất cánh từ Sân bay Sabiha Gökçen (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 17/11 lúc 16h. Chuyến bay hướng đến thành phố Mersin, hành trình dự kiến kéo dài 1,5 tiếng.

Do gặp thời tiết nguy hiểm, phi công tính đến phương án phải hạ cánh khẩn cấp ở thành phố Kayseri, theo News.com.au.

Máy bay rung lắc do gặp bão. Ảnh cắt từ clip.

Tuy nhiên, vì cơn bão quá dữ dội, việc hạ cánh khẩn cấp cũng dường như bất khả thi, thậm chí máy bay phải bay trên không trong thời gian gấp đôi.

Trong video được hành khách ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, bên trong máy bay rung lắc dữ dội khiến nhiều người sợ hãi, liên tục la hét. Cuối video, một em bé cũng khóc lớn vì sợ.

May mắn sau 3 tiếng bay, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã hạ cánh an toàn. Song một số hành khách bị hoảng loạn đến mức xe cứu thương được điều động đến sân bay ở Kayseri.

Đội ngũ y tế đã nhanh chóng hỗ trợ các hành khách gặp vấn đề sức khỏe.

Hôm 18/11, hãng hàng không Pegasus đưa ra một thông báo liên quan đến vụ việc.

Hãng hàng không đưa ra thông báo sau vụ việc.

"Kính gửi những vị khách hàng đáng kính của chúng tôi. Vào ngày 17/11, chuyến bay mang số hiệu PC2092 đã hạ cánh an toàn tại Sân bay Kayseri Erkilet thay vì điểm đến đã định do điều kiện thời tiết bất lợi trong suốt chuyến bay. Chúng tôi luôn coi sự an toàn của khách hàng và đội ngũ nhân viên là ưu tiên hàng đầu", thông báo ghi.

Hãng hàng không cũng cho biết ngoài nhiễu động do điều kiện thời tiết, không có sự cố nào khác xảy ra. “Sự an toàn và thoải mái của khách hàng luôn được bảo vệ ở mức cao nhất", hãng hàng không khẳng định.