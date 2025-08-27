Hành trình 10 năm bền bỉ của 'Sữa đậu nành học đường'

Với quy mô mở rộng đến 4 tỉnh, “Sữa đậu nành học đường” sẽ trao tặng 970.668 hộp Fami Canxi đến các em học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn thuộc vùng sâu, vùng xa.

Tiếp nối thành công của năm học 2024-2025, quỹ Khuyến học sữa đậu nành Việt Nam và Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy hợp tác Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình “Sữa đậu nành học đường” năm học 2025-2026.

Một thập kỷ mang dinh dưỡng lành đến học sinh cả nước

Tròn 10 năm triển khai chương trình “Sữa đậu nành học đường”, quỹ Khuyến học sữa đậu nành Việt Nam và Vinasoy đã trao tặng hơn 13,3 triệu hộp sữa đậu nành Fami cho hơn 898.000 học sinh tại 1.613 trường ở 19 tỉnh vùng sâu, vùng xa với tổng giá trị hỗ trợ là 48,6 tỷ đồng . Riêng năm học 2024-2025, 12.473 học sinh tại các trường khó khăn thuộc 3 tỉnh Quảng Ngãi, Lào Cai, Yên Bái đã được uống sữa đậu nành Fami trong thời gian 2 học kỳ.

Năm học 2025-2026, quỹ Khuyến học sữa đậu nành Việt Nam và Vinasoy tiếp tục triển khai chương trình “Sữa đậu nành học đường” tại 4 tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Quảng Trị, Lai Châu. Với sự phối hợp của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chương trình sẽ trao tặng 970.668 hộp sữa đậu nành Fami Canxi, trị giá 4,5 tỷ đồng , đến các em học sinh tiểu học thuộc vùng sâu, vùng xa trong 2 học kỳ của năm học.

Chương trình “Sữa đậu nành học đường” giúp cải thiện chiều cao và cân nặng đáng kể cho học sinh, đồng thời tạo tâm lý tích cực, phấn khởi, khích lệ tính chuyên cần, nâng cao kết quả học tập của các em.

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó chủ tịch, Tổng thư ký điều hành công việc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, phát biểu tại lễ khởi động chương trình: “Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực trong quá trình triển khai để đưa nguồn dinh dưỡng lành từ sữa đậu nành đến với các em học sinh một cách an toàn và hiệu quả nhất. Hơn cả sữa, chúng ta đang chung sức trao đến các em tình yêu thương, góp phần xây dựng nền tảng dinh dưỡng lành cho thế hệ tương lai”.

Đúng như thông điệp “Trao dinh dưỡng lành, gieo mầm tương lai xanh”, chương trình “Sữa đậu nành học đường” đã góp phần giúp hàng trăm nghìn thế hệ học sinh được tiếp cận nguồn dinh dưỡng lành, nâng cao nhận thức về lợi ích của dinh dưỡng đậu nành, đồng thời giáo dục cho các em những thói quen sinh hoạt lành mạnh trong suốt gần một thập kỷ bền bỉ.

Chương trình “Sữa đậu nành học đường” chính thức bước sang năm thứ 10, viết tiếp hành trình bền bỉ trao dinh dưỡng lành, gieo mầm tương lai xanh.

“Sữa đậu nành học đường là chương trình mang ý nghĩa đặc biệt đối với Vinasoy ngay từ những ngày đầu thành lập, vừa thể hiện nghĩa cử tri ân, vừa là tâm huyết nâng cao tầm vóc thế hệ tương lai bằng nguồn dinh dưỡng lành. Bằng những sản phẩm gói trọn dinh dưỡng từ thực vật như sữa đậu nành Fami, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần tạo nền tảng cho các em học sinh phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ”, đại diện Vinasoy chia sẻ tại buổi lễ.

Lan tỏa giá trị tốt đẹp bằng sức mạnh cộng đồng

Chương trình nhận được nhiều sự ủng hộ và đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp trong công tác hậu cần. Năm nay, các đơn vị vận tải hàng hóa đã chung tay hỗ trợ chương trình vận chuyển sữa đến những điểm trường vùng cao, nơi giao thông khó khăn, thời tiết khắc nghiệt. Ngoài Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chương trình còn nhận được sự hỗ trợ nhân lực từ Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương, y tế học đường và các chi hội chữ thập đỏ cơ sở để cùng tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giáo dục dinh dưỡng và kỹ năng sống cho các em học sinh.

Gần một thập kỷ qua, chương trình “Sữa đậu nành học đường” có nhiều đóng góp đối với hoạt động khuyến học và phát triển giáo dục, tăng cường sức khỏe, nâng cao thể chất cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh việc cấp phát sữa và chăm sóc sức khỏe học đường, chương trình còn mong muốn đồng hành và mang đến các em học sinh những hoạt động ý nghĩa như ngoại khóa vui chơi, trang bị kỹ năng và kiến thức về dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân, ý thức bảo vệ môi trường.

Bằng tất cả nguồn lực, tâm huyết, tình yêu thương, quỹ Khuyến học sữa đậu nành Việt Nam và Vinasoy sẽ tiếp tục hành trình trao dinh dưỡng lành, chắp cánh cho những ước mơ trẻ thơ bay cao, bay xa.

Năm nay, cuộc thi “Chiếc vỏ xinh kỳ diệu” sẽ được Vinasoy mở rộng trên quy mô toàn quốc, nhằm khuyến khích các em học sinh chủ động thu gom và tái chế vỏ hộp sữa thành những vật dụng hữu ích, góp phần bảo vệ môi trường. Vinasoy hy vọng những bài học thực tiễn từ cuộc thi sẽ giúp các em hiểu bảo vệ môi trường chỉ cần bắt đầu từ những hành động nhỏ, nhưng sẽ có tác động lớn cho mai sau.