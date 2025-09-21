Hành trình 30 năm gieo mầm tri thức và sẻ chia của ILA

Ba thập kỷ qua, ILA không chỉ mang giáo dục chuẩn quốc tế đến gần hơn, mà còn gieo mầm tri thức và niềm tin cho trẻ em ở những vùng đất còn nhiều thiếu thốn.

Sáng 12/9, điểm trường Giồng Nổi thuộc trường Tiểu học Vĩnh Hải 4 (xã Vĩnh Hải, TP Cần Thơ) như bừng sáng với 5 căn phòng học khang trang và khu nhà vệ sinh mới. Công trình này là một phần trong dự án “Nâng cấp điểm trường Giồng Nổi” do ILA khởi xướng và triển khai thông qua Quỹ Light Up The Future.

Những chuyến đi, những dấu ấn

Trong suốt 3 thập kỷ, ILA vẫn kiên định thực hiện sứ mệnh góp phần xây dựng nền tảng giáo dục cho trẻ em Việt thông qua những hoạt động cộng đồng thiết thực và hữu ích, hướng đến giải pháp giúp các em có được môi trường học tập tốt hơn. Dự án “Nâng cấp điểm trường Giồng Nổi” không dừng lại ở một dự án thiện nguyện, mà là dấu mốc trong hành trình 30 năm bền bỉ gắn kết tri thức với trách nhiệm cộng đồng, để mỗi bước đi giáo dục luôn song hành cùng sự sẻ chia.

ILA trao tặng công trình cải tạo 5 lớp học và khu nhà vệ sinh điểm trường Giồng Nổi.

Năm 2019, giữa những cánh đồng xanh mướt ở Tiểu Cần (tỉnh Vĩnh Long), Trường Tiểu học Tập Ngãi C được “khoác áo mới”. Chiến dịch “Build A School” với gần 2 tỷ đồng gây quỹ từ phụ huynh, học sinh và nhân viên ILA, đã kiến tạo những phòng học khang trang cho hơn 400 em nhỏ. Mỗi bức tường sơn mới, mỗi chiếc bàn gọn gàng đều mang thông điệp rằng mọi đứa trẻ xứng đáng với con đường đến tri thức an toàn, đầy đủ và trọn vẹn.

Học sinh Trường Tiểu học Tập Ngãi C rửa tay ở khu nhà vệ sinh mới xây.

Chỉ vài năm sau, ILA tiếp tục hành trình đến miền đại ngàn Hà Giang (nay thuộc Tuyên Quang). Ở Ngam La, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, trẻ em chỉ được ăn cơm trắng 1-2 lần mỗi tháng. Trong hoàn cảnh đó, Trường Phổ thông Dân tộc Tiểu học Ngam La - nơi hơn 200 học sinh phải rời nhà để theo học - đã được cải tạo khu nội trú khang trang và kiên cố hơn. Đồng thời, hơn 500 phần quà gồm sách vở, áo ấm, bàn chải, dụng cụ học tập và nhu yếu phẩm cũng được trao tận tay các em và nhà trường.

Khu nội trú trường Phổ thông Dân tộc Tiểu học Ngam La được cải tạo khang trang, sạch sẽ.

Những năm gần đây, không dừng lại ở việc nâng cấp phòng học, ILA còn chú trọng cả những công trình phụ. Tại Nam Trà My (Đà Nẵng) nơi dòng suối Biêu từng là nỗi ám ảnh của học trò Xê Đăng, một cây cầu thép dài 55 mét thay thế chiếc cầu gỗ xiêu vẹo đã được dựng lên, mở ra lối đi an toàn để những bước chân nhỏ đến lớp không còn sợ hãi.

Đồng thời, điểm trường C72 thuộc Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Trà Cang lần đầu tiên có khu vệ sinh sạch sẽ, giúp những ngày đến trường của các em thêm trọn vẹn. Tổng kinh phí cho hai công trình cùng 430 phần quà dành tặng học sinh Trà Cang lên tới 450 triệu đồng, là món quà thiết thực, sẻ chia khó khăn và nuôi dưỡng niềm tin đến trường cho các em nhỏ vùng cao.

Lễ cắt băng khánh thành cầu treo dân sinh bắc qua suối Biêu, Nam Trà My.

Tiếp nối cho mục tiêu xây công trình phụ, giúp các em có môi trường văn minh, an toàn, tại điểm trường Giồng Nổi lần này, ILA cũng đầu tư xây khu nhà vệ sinh mới, đảm bảo nước sạch cho các em.

30 năm tri thức song hành cùng sẻ chia

Ba thập kỷ qua, ILA không chỉ kiến tạo nền giáo dục theo chuẩn quốc tế mà còn lặng lẽ gieo những hạt mầm tri thức nơi vùng đất còn nhiều thiếu thốn. Hành trình thiện nguyện vì cộng đồng của ILA chưa bao giờ đo bằng số tiền quyên góp hay số công trình khánh thành. Giá trị thật sự nằm ở ánh mắt rạng ngời của học trò khi lần đầu bước vào lớp học mới, ở nụ cười của em nhỏ vùng cao khi nhận chiếc áo ấm, ở niềm tin được khơi dậy trong những trái tim bé nhỏ.

Với ILA, phát triển bền vững không chỉ là thành tích, mà là sự lan tỏa, để càng nhiều cuộc đời được chạm đến, càng nhiều giấc mơ được nâng niu. Và tại Cần Thơ hôm nay, dấu chân ấy lại tiếp tục viết thêm một chương mới trong hành trình ba thập kỷ bền bỉ: Gieo tri thức, dựng tương lai.

Học sinh điểm trường Giồng Nổi rửa tay ở khu vệ sinh mới cải tạo.

Ông Phan Thanh Nhã, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải, TP Cần Thơ, chia sẻ: “Trường Tiểu học Giồng Nổi vốn còn nhiều thiếu thốn, nên việc được hỗ trợ nâng cấp trường lớp mang lại một ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là sự cải thiện về cơ sở vật chất, mà còn là niềm động viên to lớn về tinh thần cho thầy trò và bà con. Sự đồng hành của ILA đã gieo thêm niềm tin rằng, dù ở vùng sâu vùng xa, con em chúng tôi vẫn có thể học tập trong điều kiện tốt đẹp hơn, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên. Đó cũng là động lực để cả địa phương tiếp tục nỗ lực chăm lo cho thế hệ tương lai”.

ILA tự hào khi mỗi viên gạch, mỗi cuốn vở, mỗi suất học bổng là lời cam kết: Trẻ em Việt Nam, dù ở đâu, đều xứng đáng với tri thức và cơ hội. 30 năm đã đi qua với nhiều dấu mốc đáng nhớ, nhưng hành trình của ILA vẫn tiếp tục, kiên định thực hiện sứ mệnh xây dựng một nền tảng giáo dục sẵn sàng cho tương lai, nơi tri thức và sẻ chia luôn song hành.