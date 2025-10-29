Hành trình 'bàn tay vàng ngoại tiêu hóa' đưa y học hiện đại về ĐBSCL

Ở độ tuổi có thể an nhàn nghỉ hưu, PGS.TS.BS Phạm Văn Năng, người được giới chuyên môn trìu mến gọi là “cây đa cây đề” trong phẫu thuật tiêu hóa, vẫn quyết định tiếp tục cống hiến.

Sau hơn 35 năm gắn bó với hệ thống y tế công lập, từ tháng 10/2025, ông chính thức nhận công tác tại Bệnh viện Vinmec Cần Thơ, mang theo khát vọng giúp người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long được điều trị chuyên sâu ngay tại quê nhà.

Từ day dứt với người bệnh đến quyết định đồng hành cùng Vinmec

Miền Tây - vùng đồng bằng trù phú, sông nước hiền hòa, con người chất phác - đang đối mặt với một nghịch lý: Đời sống kinh tế ngày càng nâng cao nhưng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chưa theo kịp.

Hàng ngày, không ít chuyến xe chở bệnh nhân từ Cà Mau, Vĩnh Long, Cần Thơ… vượt hàng trăm cây số lên TP.HCM điều trị ung thư, bệnh lý tiêu hóa hay các ca phẫu thuật phức tạp. Hành trình ấy không chỉ tiêu tốn tiền bạc mà còn bào mòn sức lực của bệnh nhân theo từng chặng đường.

“Nhiều bệnh nhân đến viện khi khối u đã xâm lấn, điều trị trở nên khó khăn. Nếu phát hiện sớm, tiên lượng sẽ tốt hơn rất nhiều”, bác sĩ Năng chia sẻ.

Vị bác sĩ mang khát vọng giúp người dân miền Tây được điều trị ngay tại quê nhà.

Không chỉ bệnh ung thư, các bệnh lý của vùng hậu môn trực tràng như trĩ, áp xe hậu môn trực tràng, rò hậu môn, nứt hậu môn… cũng đang gia tăng nhanh ở miền Tây, thậm chí ở cả trẻ nhỏ và thanh thiếu niên. Có những em nhỏ mới 10-12 tuổi đã bị nứt hậu môn, trĩ hỗn hợp... - điều từng chỉ thấy ở người trung niên.

Sau hơn 3 thập kỷ làm việc ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Bệnh viện Đại học Y Dược cần Thơ, bác sĩ Năng thấu hiểu những vất vả của người dân miền Tây khi phải di chuyển xa để chữa bệnh. Và ông cảm thấy cần phải thay đổi.

“Tôi thấy mình vẫn còn nợ miền Tây một điều gì đó, nợ những ánh mắt bệnh nhân chờ được cứu chữa mà phải lên tận TP.HCM. Khi Vinmec Cần Thơ mở ra, tôi biết đây là cơ hội để có thể trả món nợ ấy”, ông kể.

Ở tuổi mà nhiều đồng nghiệp chọn nghỉ ngơi hoặc giảm tải công việc, vị bác sĩ quyết định đồng hành cùng Vinmec Cần Thơ vì niềm day dứt: “Cái thiếu ở miền Tây không hẳn là bác sĩ giỏi, mà là một hệ thống y tế đủ hiện đại, đồng bộ để người dân được điều trị tại chỗ”.

Tại Vinmec Cần Thơ, trong vai trò Giám đốc Trung tâm Ngoại, bác sĩ Năng cùng đội ngũ đang xây dựng mô hình điều trị toàn diện, từ tầm soát, chẩn đoán, phẫu thuật ít xâm lấn đến chăm sóc và dinh dưỡng phục hồi sau mổ.

Hệ thống trang thiết bị hiện đại, quy trình vô khuẩn nghiêm ngặt, công nghệ nội soi tiên tiến của Vinmec giúp bệnh nhân miền Tây được thụ hưởng chất lượng điều trị tương đương các trung tâm lớn trong nước mà không cần chuyển tuyến.

“Vinmec có triết lý làm y rất khác: Chuẩn hóa quy trình, đề cao nhân văn và luôn đặt người bệnh làm trung tâm. Đó là lý do tôi muốn đồng hành”, ông khẳng định.

Những “người giữ lửa” cho y học miền Tây

Bên cạnh công tác chuyên môn, bác sĩ Năng đặc biệt tâm huyết với giáo dục sức khỏe cộng đồng. Ông nhận thấy nhiều người dân miền Tây chưa có thói quen khám định kỳ, chỉ đến viện khi bệnh đã nặng. Vì vậy, ông và đồng nghiệp dự định triển khai chuỗi hội thảo, tư vấn và video hướng dẫn phòng bệnh, dinh dưỡng, lối sống lành mạnh.

“Tôi muốn bà con hiểu rằng sức khỏe là thứ có thể chủ động giữ gìn, không phải đợi đến khi mất rồi mới đi tìm”, ông tâm sự.

Theo bác sĩ Năng, nhiều bệnh tật bắt nguồn từ những thói quen rất phổ biến như ăn nhiều đồ chiên xào, ít rau xanh, uống rượu bia, thức khuya… Đặc biệt, ông kêu gọi phụ huynh quan tâm hơn đến dinh dưỡng học đường và hoạt động thể chất của trẻ để ngăn ngừa béo phì, gan nhiễm mỡ, tiểu đường sớm.

“Một đứa trẻ khỏe mạnh hôm nay chính là nền tảng cho một thế hệ miền Tây khỏe mạnh ngày mai”, ông nhấn mạnh.

Với các bệnh lý ung thư, ông khuyến nghị những người có nguy cơ cao như viêm gan B, viêm gan C, xơ gan hoặc có tiền sử gia đình cần tầm soát định kỳ. “Một khối u tiêu hóa nhỏ vài cm nếu phát hiện sớm hoàn toàn có thể điều trị khỏi”, ông nói.

Hơn 30 năm làm nghề, bác sĩ Phạm Văn Năng vẫn giữ niềm đam mê và nhiệt huyết, còn bệnh nhân, ông còn làm. Ông không coi việc gia nhập Vinmec Cần Thơ là chặng cuối, mà là một khởi đầu mới, bắt đầu từ nơi ông thuộc về.

PGS.TS.BS Phạm Văn Năng tư vấn cho bệnh nhân.

“Miền Tây là quê hương, tôi hiểu từng nếp sống, thói quen của bà con. Nếu có thể góp phần nhỏ để họ được khám chữa bệnh tốt hơn, đó là niềm vui lớn nhất”, ông tâm sự. Nhờ những người như bác sĩ Phạm Văn Năng - chọn ở lại, tiếp tục cống hiến, y học Việt Nam đang có thêm những “người giữ lửa”. Họ là cầu nối thu hẹp khoảng cách chăm sóc sức khỏe giữa các vùng miền để người dân miền Tây không còn phải đi xa mới có cơ hội được sống khỏe.